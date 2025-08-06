فولكر تورك: متمردو 23 مارس قتلوا أكثر من 300 مدني بشرق الكونغو في يوليو

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء “إن متمردي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا قتلوا 319 مدنيا على الأقل بينهم 48 امرأة و19 طفلا الشهر الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية”، مستندا إلى روايات شهود لهذه الوقائع.

وأضاف تورك في بيان أن أعمال العنف في منطقة روتشورو بإقليم نورث كيفو أدت إلى “أحد أكثر الهجمات الموثقة دموية منذ عودة ظهور الحركة في عام 2022”.

كانت رويترز أول من أورد ما كشف عنه مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، المكلف بمتابعة الأوضاع في الكونغو، عن مقتل 169 شخصا في هجوم شنته الحركة على مزارعين ومدنيين آخرين في شرق الكونغو الديمقراطية الشهر الماضي.

وقال برتراند بيسيموا زعيم حركة 23 مارس لرويترز آنذاك إنها ستحقق في الأمر لكن التقرير ربما يكون “حملة تشويه”.

ولم يتسن لرويترز اليوم التواصل مع متحدث باسم الحركة أو جيش رواندا للتعليق.