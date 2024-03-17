فولوديمير زيلينسكي: الانتخابات الروسية "محاكاة" تفتقر إلى الشرعية

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يحكم إلى الأبد واصفا الانتخابات الرئاسية الروسية بأنها “محاكاة” تفتقر إلى الشرعية.

وقال زيلينسكي في كلمة مسائية مصورة “الدكتاتور الروسي يحاكي انتخابات أخرى” مشيرا إلى أن بوتين “مريض بالسلطة ويفعل كل شيء ليحكم إلى الأبد”.

وأضاف “لا توجد شرعية في محاكاة الانتخابات هذه… هذا الشخص يجب أن يُحاكم في لاهاي. هذا ما يتعين علينا ضمانه”.

كما اعتبر البيت الأبيض اليوم الأحد أن الانتخابات الرئاسية الروسية “ليست حرة ولا نزيهة” لأن الرئيس فلاديمير بوتين زج بمعارضيه في السجن ومنع آخرين من الترشح أمامه.

وفاز بوتين بالانتخابات الرئاسية اليوم الأحد بنسبة 87.97 بالمئة من الأصوات وفقا لنتائج رسمية أولية عقب إغلاق مراكز الاقتراع.

وسيبدأ بوتين (71 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ ما يزيد على عقدين، فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.

وتأتي الانتخابات بعد ما يزيد قليلا على عامين من بداية أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والذي أشعله بوتين عندما أمر بغزو أوكرانيا فيما وصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وخيمت الحرب على عملية التصويت في الانتخابات التي تجرى على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم الأحد، إذ شنت أوكرانيا هجمات متكررة على مصافي نفط في روسيا وقصفت مناطق روسية وسعت إلى اختراق الحدود الروسية بالاستعانة بقوات موالية لكييف، في خطوة قال بوتين إنها لن تمر دون عقاب.