فولوديمير زيلينسكي يرحب بإجراء محادثات مع الصين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الخميس 23-2-2023) إنه لم يطلع بعد على خطة صينية لإنهاء الحرب الروسية على بلده لكنه يرحب بإجراء محادثات مع بكين.

وتقول الصين، وهي حليف وثيق لروسيا، إنها ستحدد موقفها بخصوص تسوية صراع أوكرانيا عبر وسائل سياسية في وثيقة تأخذ في الاعتبار وحدة الأراضي والسيادة والمخاوف الأمنية.

وردا على سؤال حول احتمالات عقد اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال زيلينسكي في إفادة صحفية في كييف “نود أن نلتقي مع الصين”.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني الزائر بيدرو سانتشيث “هذا في مصلحة أوكرانيا حاليا”.

ومن المتوقع أن يلقي شي، الذي ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أنه سيلتقي مع فلاديمير بوتين في الأشهر المقبلة، “خطاب سلام” في ذكرى غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022.

وأوضح زيلينسكي أنه سمع “أمورا عامة” فقط عن مقترحات الصين من دبلوماسيين أوكرانيين، لكن من المشجع أن الصين تفكر في التوسط في السلام.

وقال “كلما زاد عدد الدول، لا سيما مجتمعات تلك الدول الكبيرة منها وذات النفوذ، التي تفكر في كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا مع احترام سيادتنا بسلام عادل، اقترب أكثر حدوث ذلك”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا هذا الأسبوع إن نظيره الصيني وانغ يي أطلعه على بعض النقاط الرئيسية في مقترحات بكين خلال اجتماع في نيويورك.

وأضاف كوليبا أن كييف لا يمكنها استخلاص استنتاجات بشأن الخطة دون الاطلاع على الوثيقة التي ستدرسها بعناية عند استلامها.

وقالت روسيا أيضا إنها ترحب بقيام الصين بدور أكثر نشاطا في جهود تسوية الصراع في أوكرانيا وإنها تقدر “نهج الصين المتوازن”.