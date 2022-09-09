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رئيس مجلس النواب الروسي: السقف الغربي لأسعار الطاقة سينهار والأسعار سترتفع

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2022 12:09 مساءً
فياتشيسلاف فولودين

فياتشيسلاف فولودين

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توقع رئيس مجلس النواب الروسي الجمعة أن تفشل خطط الغرب لفرض سقف لسعر صادرات روسيا من النفط والغاز وأن ترتفع الأسعار بقدر أكبر بكثير مما تحاول الدول الغربية وضعه.

وكتب فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) عبر قناته على تيليجرام “ما يسميه مسؤولو مجموعة السبع “سقفا” للسعر سيتحول إلى قاع للسعر”.

وأضاف أن “السوق العالمية لا تقتصر على سبع دول… والسعر الهامشي الذي أعلنه الغرب سيصبح الحد الأدنى”.

وتابع قائلا إن الدول المعنية أدركت اعتمادها على الطاقة الروسية وإن محاولات إيجاد بدائل لواردات النفط والغاز من البلاد قد فشلت ولن تتمكن بعد الآن من شراء الوقود من روسيا “بثمن بخس”.

كانت دول مجموعة السبع قد أعلنت الأسبوع الماضي خططا لفرض حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية، في خطوة قد تقوض أيضا قدرة روسيا على توفير ناقلات النفط وضمان التأمين من خارج دول المجموعة.

وفي حديث في مدينة فلاديفوستوك يوم الأربعاء، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الطاقة إذا تم فرض حدود قصوى لأسعار صادرات النفط والغاز الروسية، وحذر الغرب من أنه “سيتجمد” مثل ذيل الذئب في قصة خيالية روسية شهيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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