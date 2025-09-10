الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي حصل على أفضل اتفاق تجاري ممكن مع أمريكا

منذ 13 دقيقة
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. رويترز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي حصل على أفضل اتفاق تجاري متاح مع الولايات المتحدة وضمن للشركات الأوروبية أفضلية على العديد من المنافسين الأجانب.

وتابعت فون دير لاين قائلة لأمام البرلمان الأوروبي “ضمنا حصول أوروبا على أفضل صفقة ممكنة متاحة. وضعنا شركاتنا في ميزة نسبية. لأن بعض منافسينا المباشرين يواجهون رسوما جمركية أمريكية أعلى بكثير”.

وانتقد العديد من المشرعين الاتفاق الذي سيخفض بموجبه الاتحاد الأوروبي الرسوم بينما تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على أغلب سلع دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 بالمئة. وسيصوت البرلمان في الأشهر المقبلة على اقتراح المفوضية على إلغاء رسوم الاتحاد الأوروبي على السلع الصناعية الأمريكية.

وقالت فون دير لاين إن بعض المنافسين حصلوا على رسوم جمركية أساسية أمريكية أقل من 15 بالمئة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، لكن التكتل حرص على عدم إضافة تلك النسبة على الرسوم القائمة على خلاف معظم المنافسين.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يصدر سلعا بقيمة 500 مليار يورو (585.20 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة كل عام وهي صادرات تعتمد عليها ملايين الوظائف.

وقالت “الاتفاق يوفر استقرارا ضروريا في علاقاتنا مع الولايات المتحدة في وقت انعدام خطير في الأمن العالمي. تخيلوا تداعيات حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة.. وتصوروا الفوضى”.

    المصدر :
  • رويترز

