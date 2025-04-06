الأحد 8 شوال 1446 ﻫ - 6 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي مستعد للدفاع عن مصالحه في وجه الرسوم الأمريكية

منذ 3 ساعات
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. رويترز

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاتحاد الأوروبي مستعد للدفاع عن مصالحه باتخاذ إجراءات مضادة بما يتناسب مع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيعمل مع شركائه لبلوغ هذه الغاية.

أضافت فون دير لاين أن الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، ملتزم بالعمل الوثيق مع بريطانيا في مجالي الأمن والدفاع، وأنها تشعر بالقلق إزاء عرقلة روسيا لجهود السلام في أوكرانيا.

من المقرر أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية برئيس الحكومة البريطانية في لندن يوم 24 أبريل نيسان بمناسبة القمة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
• %34 على الواردات الصينية.
• %24 على الواردات اليابانية.
• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلسطينيون يتجهون للفرار من منازلهم، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء عدد من الأحياء في رفح، عقب الغارات الإسرائيلية المكثفة على المدينة. رويترز
غزة تحت القصف
إسرائيل أزالت رفح من الخارطة.. والوضع الصحي والإنساني في غزة "خطير وكارثي"
آثار الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة. رويترز
غزة تحت القصف
إسرائيل تواصل قصفها على قطاع غزة وترتكب مجزرة بحي التفاح.. إليكم التفاصيل
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
فرنسا: اتفقنا مع الجزائر على استئناف التعاون في جميع المجالات

الأكثر قراءة

طقس لبنان
أجواء شتوية بامتياز ابتداءً من الخميس.. ماذا في التفاصيل؟
مستوطنون إسرائيليون متدينون يمارسون طقوس "ذبح البقرة الحمراء" أمام المسجد الأقصى في القدس (موقع “ميدل إيست آي” البريطاني)
"الأقصى في خطر".. حماس تستنفر الأمة لمنع ذبح القرابين وتدعو للرباط المكثف
مطار رفيق الحريري الدولي
فيديو.. اشكال كبير وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي