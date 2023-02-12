"فوّهات تُشبه البراكين".. فيديو مُحيّر قرب نهر العاصي بعد زلزال سوريا

ما زالت آثار الزلزال الكارثيّ الذي ضرب تركيا وسوريا تتكشّف. فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا مقطع فيديو لظاهرة “غريبة” رصدت على مقربة من نهر العاصي.

ووفق الفيديو الذي صوّر في إحدى الأراضي الواقعة في قرية تلول قرب سلقين شمال غربي إدلب، ظهرت فوهات تشبه كثيرًا تلك الخاصة بالبراكين.

وإلى جانب الفوهات، وثق الفيديو ظهور تراب صلصاليا ناعمًا على السطح.

وكان الدفاع المدني السوري قد كشف يوم الجمعة عن ظهور تصدعات في هيكل سد التلول على نهر العاصي في ريف إدلب بسبب الزلزال.

وقالت مصادر محلية سورية، إن السدّ بات معرّضًا للانهيار بشكل كبير، مما يهدد بغرق عدد من القرى المجاورة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال في سوريا وتركيا بلغ نحو 26 مليون شخص، وأطلقت نداء لجمع 42.8 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي.

كما حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي وصلت حتى الآن إلى نحو 30 ألف قتيل، “ستتضاعف أو أكثر”.