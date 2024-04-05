فيدان: الوضع في غزة لا يحتمل

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن الوضع في قطاع غزة لم يعد يحتمل، معربا عن مخاوفه الكبيرة بهذا الشأن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الخميس، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار فيدان إلى أنه عقد لقاءات مع نظرائه على هامش الاجتماع، حيث أكد خلالها على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأردف قائلا “جميع نظرائنا تقريبا اتفقوا معنا الآن. أنه من المهم أن يتوصل المجتمع الدولي إلى هذا التفاهم على صعيد الإنجازات الدبلوماسية، ولكن هناك المزيد للقيام به لتغيير شيء ما على أرض الواقع. تصميمنا بشأن هذه القضية مستمر”.

وفي سياق آخر، أوضح فيدان أنهم تلقوا معلومات من وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا حول الحرب في بلاده.

وجدد فيدان وقوفهم إلى جانب الحقوق الأمنية والسيادية لهذا البلد، مشددا على وجود طرق بديلة للسلام.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أفاد أن تركيا لديها تطلعات من حلفائها بهذا الشأن، حيث قال “يجب على الدول الأعضاء بالناتو دعم تركيا بشكل كامل وغير مشروط في الحرب ضد الإرهاب”.

وأضاف قائلا: ” أكدنا في الاجتماع على أنه ينبغي على بعض الحلفاء عدم التعاون مع تنظيمات إرهابية كما هو الحال في سوريا، الأمر الذي يتعارض مع روح حلف الناتو”.

كما تطرق فيدان إلى هجمات تنظيم “بي كي كي” الإرهابي الأخيرة في أوروبا ضد مواقع تابعة لتركيا ومغتربين أتراك، مشددا على ضرورة اتخاذ الدول الأوروبية المزيد من التدابير الأمنية، بدلا من الاكتفاء بإدانة الهجمات.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه لوحظ وجود تطور في مواقف السلطات الأوروبية الأمر الذي يبعث على الامتنان موضحا: “أصبح التسامح مع تنظيم بي كي كي الإرهابي يتناقص، وهذا مهم”.

ولفت أنه تناول مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ملفات عدة، من بينها موعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة بناء على دعوة من نظيره الأمريكي جو بايدن.

وأشار إلى أن جدول أعمال الرئيس أردوغان سيتضمن مجموعة واسعة من القضايا، خاصة العلاقات الثنائية والإقليمية، وعلى رأسها الحرب في غزة، وأوكرانيا.

وتابع قائلا: “لقد تم حل مشكلة مقاتلات إف 16، وسيتناول الرئيسان التقدم في ملفات أخرى”، لافتا أن الرئيس أردوغان لا يريد أن تتمحور العلاقات التركية الأمريكية على مجال الأمن فقط، إنما أن تشمل أيضا الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة وغيرها من المجالات.

وفي سياق آخر، أفاد فيدان أنه تقرر عقد الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في تركيا عام 2025.