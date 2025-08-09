فيدان بعد لقائه عبد العاطي: على الدول الإسلامية الاتحاد لمواجهة خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي بنظيره المصري بدر عبد العاطي في العلمين بمصر، 9 أغسطس 2025. رويترز

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت، عقب محادثاته في مصر، إنه يجب على الدول الإسلامية أن تتحد وتتحرك لحشد المجتمع الدولي ضد خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة.

واستقبل عبد العاطي، السبت في العلمين، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان. وعقد الوزيران مباحثات موسعة تناولت ملفات التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات المصرية – التركية، بالإضافة إلى التطورات في غزة، وليبيا وسوريا والسودان والقرن الإفريقي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في العلمين مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عقب الاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيدان أيضا إنه جرت دعوة منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ.

كما أضاف فيدان: “حققنا تقدما كبيرا في العلاقات مع مصر.. وهناك توافق معها بشأن قضايا المنطقة”.

وأشار إلى أن “إسرائيل تحاول تعطيل مساعي وقف إطلاق النار.. ونرفض مخطط نتنياهو احتلال كامل غزة.. يجب على الدول الإسلامية الاتحاد لمواجهة خطة إسرائيل للسيطرة على غزة”.

وأكد: “دور مصر محوري في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.. ونتحرك معها لإيصال المساعدات إلى غزة”.

وأضاف: “نواصل مساعينا مع مصر لتحقيق الوحدة في ليبيا.. كما نريد انتهاء الاشتباكات في السودان”.

من جهته قال عبد العاطي، إن هناك توافقا مع تركيا بشأن سبل التعامل مع أزمات المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية المصري: “المشاورات عكست ما يجمع بين البلدين الصديقين من مصالح مشتركة”.

وأضاف: “العلاقات مع تركيا تشهد مرحلة مهمة من التلاقي الاستراتيجي.. وبحثت مع وزير الخارجية التركي تعزيز التنسيق بين البلدين والعديد من الأزمات والتحديات في المنطقة”.

وتابع: “هناك توافق وتفاهم مشترك مع تركيا بشأن سبل التعامل مع الأزمات التي تواجهها المنطقة”.

وقال عبد العاطي أنه شدد مع الوزير فيدان على أهمية مواجهة القرار الإسرائيلي حول غزة وأنه ناقشت معه سبل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بالقطاع كما أضاف أنه أطلعت الوزير فيدان على جهود القاهرة لمعالجة الأوضاع بغزة كما أكد معه حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم.

وأشار إلى أن بلاده وتركيا “ترفضان القرار الإسرائيلي باحتلال غزة”، مضيفا “على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة باعتبارها قوة احتلال.. إسرائيل تخوض حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني.. ومن حق الفلسطينيين إقامة دولتهم”.

بشأن سوريا، أكد عبد العاطي أن “القاهرة وأنقرة تريدان تسوية شاملة في سوريا لا تقصي أحدا”، مشددا على “أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية والدفع نحو تسوية سياسية شاملة لا تقصي أحدا”.

وبشأن ليبيا، ذكر: “ندعو للإسراع في إجراء انتخابات في ليبيا وخروج الميليشيات”. وفي لبنان، شدد على “ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان واتفقنا على الأهمية البالغة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الخمسة في جنوب لبنان”.

وختم بالقول: “عكست مباحثاتنا اليوم تقاربا فيما بيننا حيال القضايا الدولية والإقليمية وإدراكا متبادلا لحجم التحديات وتعقيداتها وهو ما يعزز من أهمية مواصلة التنسيق والتشاور البناء”.