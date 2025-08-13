الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
فيدان: على قسد التوقف عن المماطلة وتنفيذ اتفاق الانضمام للحكومة السورية

منذ 21 دقيقة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء إن على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، وهي الجماعة الرئيسية في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، التوقف عن المماطلة وأن يلتزموا باتفاق الاندماج مع الحكومة السورية.

وأضاف فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة “لن تكون تركيا مرتاحة ما لم تتم معالجة مخاوفها الأمنية في سوريا”.

ووقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقا في مارس آذار مع الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون في دمشق للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) ذكرت، قبل ساعات، أن الشيباني وصل إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع الجانب التركي.

    المصدر :
  • رويترز

