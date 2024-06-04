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فيدان: غزة تحولت إلى مقبرة مفتوحة

منذ 12 دقيقة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قطاع غزة بأنه تحول من أكبر سجن مفتوح إلى أكبر مقبرة مفتوحة بالعالم نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين. في كلمة ألقاها خلال ندوة بالعاصمة الصينية بكين التي وصلها أمس الاثنين في إطار زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره وانغ يي.

الوزير التركي أضاف أن معاناة الشعب الفلسطيني ليست بجديدة ولم تبدأ منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بل تمتد إلى سنوات طويلة.

وأوضح أنه لا توجد منطقة آمنة في غزة التي “تشهد كارثة إنسانية على مرأى ومسمع منا جميعا”.

وأكد أن تركيا تواصل منذ أكتوبر جهودها لتأمين وقف فوري لإطلاق النار، والحيلولة دون اتساع نطاق الاشتباكات، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستمر دون انقطاع.

وأشار إلى توافق تركي صيني فيما يخص ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وموحدة عاصمتها القدس الشرقية في حدود 1967.

    المصدر :
  • وكالات

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