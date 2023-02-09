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فيديوهات تهز الجبال.. لقطات موجعة لأطفال الزلزال من تحت الأنقاض

منذ ساعة واحدة
أطفال تحت الأنقاض في الزلزال المدمر

أطفال تحت الأنقاض في الزلزال المدمر

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لا يتوقف عدّاد الموت عن الدوران في تركيا وسوريا منذ أن هز الزلزال المدمّر أرضهما، ورغم المأساة الكبيرة التي حلت بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين، والذي خلف آلاف الضحايا والمصابين، إلا أن العثور على أطفال ناجين تحت الأنقاض، بعث بعض الأمل.

ومن “أطفال الزلزال” الذي أعطى أملا بابتسامته هو الطفل السوري كرم، الذي أخرجه رجال الإنقاذ من تحت الأنقاض في محافظة ريف إدلب شمال سوريا. وعلت التكبيرات في موقع إنقاذ الطفل، الذي خرج وهو يضحك ويداعب الحاضرين من المنقذين.

أما في تركيا، فقد تمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ طفل عمره 7 أعوام وانتشاله من تحت الأنقاض بعد قضائه نحو 70 ساعة تحت الأنقاض.

كما تمكنوا من انتشال صبي في الـ13 من عمره، بعد 55 ساعة قضاها تحت الأنقاض برفقة ببغائه، في مدينة كهرمان مراش.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة إنقاذ فتاة من تحت أنقاض إحدى البنايات المهدمة بسبب الزلزال المدمر في تركيا.

وانتشل طفل نائم من تحت ركام أحد الأبنية المنهارة، ولا علم له بما يحدث من حوله.

ونشر مغردون على “تويتر” مقاطع عدة لأطفال في تركيا وسوريا، أنقذوا من تحت الأنقاض، في لحظات “تهز الجبال”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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