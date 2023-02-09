فيديوهات تهز الجبال.. لقطات موجعة لأطفال الزلزال من تحت الأنقاض

لا يتوقف عدّاد الموت عن الدوران في تركيا وسوريا منذ أن هز الزلزال المدمّر أرضهما، ورغم المأساة الكبيرة التي حلت بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين، والذي خلف آلاف الضحايا والمصابين، إلا أن العثور على أطفال ناجين تحت الأنقاض، بعث بعض الأمل.

ومن “أطفال الزلزال” الذي أعطى أملا بابتسامته هو الطفل السوري كرم، الذي أخرجه رجال الإنقاذ من تحت الأنقاض في محافظة ريف إدلب شمال سوريا. وعلت التكبيرات في موقع إنقاذ الطفل، الذي خرج وهو يضحك ويداعب الحاضرين من المنقذين.

⚠️⭕خرج مبتسمًا… لحظة إخراج الطفل السوري "كرم" من تحت أنقاض منزله🥺❤#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/7aoIpZnEF9 — yehya (@yeh738) February 8, 2023

أما في تركيا، فقد تمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ طفل عمره 7 أعوام وانتشاله من تحت الأنقاض بعد قضائه نحو 70 ساعة تحت الأنقاض.

Aferin Muhammed. Suriye vatandaşı Muhammed Ahmed’i de arama kurtarma ekibimiz Antakya’da enkaz altıdan sağ bir şekilde kurtardı. pic.twitter.com/lSxwSqyex0 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 7, 2023

كما تمكنوا من انتشال صبي في الـ13 من عمره، بعد 55 ساعة قضاها تحت الأنقاض برفقة ببغائه، في مدينة كهرمان مراش.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة إنقاذ فتاة من تحت أنقاض إحدى البنايات المهدمة بسبب الزلزال المدمر في تركيا.

Endless admiration for this brave girl.pic.twitter.com/anliOTBsy1 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 8, 2023

وانتشل طفل نائم من تحت ركام أحد الأبنية المنهارة، ولا علم له بما يحدث من حوله.

طفل تركي نائم تحت الأنقاض ولا يعلم بالزلزال الذي وقع … شاهد ردة فعله 💔🥺#زلزال_سوريا_تركيا #هزة_أرضية #زلزال_ترکیا pic.twitter.com/iqUGgVSs6S — زكريا الشرعبي (@Zak_sharabi) February 7, 2023

ونشر مغردون على “تويتر” مقاطع عدة لأطفال في تركيا وسوريا، أنقذوا من تحت الأنقاض، في لحظات “تهز الجبال”.

في زلزال #تركيا و #سوريا ، تشاهد عجائب يكاد لا تصدقها و يقشعر بدنك منها ، طفل حي يتنفس تحت حماية أبيه الميت ، و طفل يولد حياً و تموت أمه ، و طفل رضيع يخرج من بين الأنقاض سليماً معافى لم يُصب بشئ ، و أطفالٌ تحت الطوب يتكلمون ببراءة عن حالهم يرجون الخروج … الله أكبر. pic.twitter.com/ZjWg8jiAmw — قابوس الشبيبي (@Qab8ss) February 8, 2023

في زلزال #تركيا و #سوريا ، تشاهد عجائب يكاد لا تصدقها و يقشعر بدنك منها ، طفل حي يتنفس تحت حماية أبيه الميت ، و طفل يولد حياً و تموت أمه ، و طفل رضيع يخرج من بين الأنقاض سليماً معافى لم يُصب بشئ ، و أطفالٌ تحت الطوب يتكلمون ببراءة عن حالهم يرجون الخروج … الله أكبر. pic.twitter.com/ZjWg8jiAmw — قابوس الشبيبي (@Qab8ss) February 8, 2023