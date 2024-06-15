فيديو.. آلاف المستوطنين يغلقون شارع أيالون ويتظاهرون لإنهاء الحرب بصفقة تبادل

أشعل مستوطنون إسرائيليون النيران وأغلقوا شارع “أيالون” في “تل أبيب”؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة، مساء اليوم السبت.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبربة، فإن آلاف المستوطنين يتظاهرون في أنحاء إسرائيل للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإقالة الحكومة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عائلات رهائن وجنود قتلى قولهم “نطالب بإنهاء الحرب في إطار صفقة تعيد الجميع”.

كما اعتبرت عائلات الرهائن والجنود الإسرائيليين القتلى أن “استمرار الحرب يؤدي إلى خسارة في أرواح الرهائن والجنود”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عائلات أسرى وجنود الاحتلال القتلى قولهم “أبناؤنا قتلوا والحكومة تخلت عنهم لكن هناك رهائن يمكن إنقاذهم”.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية “إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.