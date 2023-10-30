الأثنين 15 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 30 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. أسيرات إسرائيليات لنتنياهو: "موقفك يعني أنك تريد قتلنا"

منذ ساعة واحدة
أسيرات إسرائيليات

أسيرات إسرائيليات

A A A
طباعة المقال

بثت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الاثنين، رسالة مصورة لأسيرات إسرائيليات موجهة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وفي الفيديو، قالت الأسيرات الإسرائيليات لنتنياهو: “تم احتجازنا منذ 23 يوما، وكان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار”.

وأضافت الأسيرات في رسالة موجهة لرئيس الحكومة: “موقفك يعني أنك تريد قتلنا”.

وتابعن: “في 7 أكتوبر لم يكن هناك جيش ولم يأت لنا أحد”.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل، تنفذ إسرائيل حملة قصف جوي غير مسبوقة على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 8300 فلسطيني في القطاع.

وهاجمت حماس في 7 أكتوبر مستوطنات غلاف غزة، وقتلت 1400 إسرائيلي، وأسرت المئات.

ومن جانبها، أعلنت حماس في وقت سابق أن القصف الإسرائيلي على غزة تسبب في استشهاد الآلاف من الأسرى.

    المزيد من أخبار العالم

    بنيامين نتنياهو
    نتنياهو يعلق على المقطع المصور للرهائن: "دعاية نفسية قاسية"
    أسواق الأسهم الخليجية
    ارتفاع معظم أسواق الخليج قبيل اجتماع المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة
    نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح
    في ظل "الظروف الاستثنائية".. وزير الدفاع الكويتي يرأس اجتماعا لمجلس الدفاع العسكري

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    طوفان الأقصى
    العالم الهولندي يعلق على حرب غزة: جريمة ارتكبتها دولة "لم تكن على الخريطة"
    الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان
    طوفان الأقصى
    الإعلامي البريطاني "بيرس مورغان" يسخر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
    من القصف على غزة
    طوفان الأقصى
    بالصورة.. "بيروت" تستشهد في فلسطين