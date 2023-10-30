فيديو.. أسيرات إسرائيليات لنتنياهو: "موقفك يعني أنك تريد قتلنا"

بثت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الاثنين، رسالة مصورة لأسيرات إسرائيليات موجهة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وفي الفيديو، قالت الأسيرات الإسرائيليات لنتنياهو: “تم احتجازنا منذ 23 يوما، وكان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار”.

وأضافت الأسيرات في رسالة موجهة لرئيس الحكومة: “موقفك يعني أنك تريد قتلنا”.

وتابعن: “في 7 أكتوبر لم يكن هناك جيش ولم يأت لنا أحد”.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل، تنفذ إسرائيل حملة قصف جوي غير مسبوقة على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 8300 فلسطيني في القطاع.

وهاجمت حماس في 7 أكتوبر مستوطنات غلاف غزة، وقتلت 1400 إسرائيلي، وأسرت المئات.

ومن جانبها، أعلنت حماس في وقت سابق أن القصف الإسرائيلي على غزة تسبب في استشهاد الآلاف من الأسرى.