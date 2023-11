فيديو.. أنباء تتحدث عن تعرّض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمحاولة اغتيال

تناقلت حسابات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول محاولة اغتيال فاشلة تعرّض لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفيما نشر بعض رواد مواقع التواصل فيديوهات تُظهر ما قالوا إنّه للحظات تعرض موكب عباس لإطلاق نار، أفاد عدد من الحسابات إلى أنّ محاولة الاغتيال التي نفذت في رام الله في الضفة الغربية، تبنتها جماعة “أبناء أبو جندل” التي تقول إنّها عناصر من أجهزة أمن الضفة الغربية.

وفي وقت لاحق، نفت السلطة الفلسطينية التقارير التي انتشرت على نطاق واسع، عن وقوع أي محاولة لاغتيال الرئيس محمود عباس.

JUST IN: The Palestinian Authority has denied widespread reports of any assassination attempt against President Mahmoud Abbas

— The Spectator Index (@spectatorindex) November 7, 2023