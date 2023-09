فيديو.. أوكرانيا تستعيد منصات للحفر في البحر الأسود من السيطرة الروسية

أعلنت أوكرانيا أنها استعادت بنجاح السيطرة على أربع منصات للتنقيب عن الغاز في شمال البحر الأسود، بالقرب من شبه جزيرة القرم.

ووفقاً لما نشره موقع “BBC”، يظهر مقطع فيديو للعملية، التي تقول أوكرانيا إنها جرت الشهر الماضي، قوات خاصة وهي تقوم بإزالة المعدات العسكرية الروسية.

سيطرت روسيا على ما يسمى بأبراج بويكو في عام 2015، بعد وقت قصير من ضمها شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني. حيث كانت هناك معركة للسيطرة على هذه المياه الاستراتيجية منذ العام الماضي.

ويقدم مقطع الفيديو والبيان الصادران عن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بعنوان “Battle for the Sea”، لمحة نادرة عن هذا المجال من الصراع.

وفي الفيديو تظهر قوارب مطاطية مسرعة عبر البحر الأسود، وعلى متنها فرق من القوات الخاصة الأوكرانية.

Although with greater losses, Ukraine still regained control of the oil and gas drilling platforms near the shores of Crimea in the Black Sea. Muscovy occupied them in 2015, and with the beginning of the full-scale invasion used them for military purposes pic.twitter.com/3BK3djvt3X

— LS (@cepkiib) September 11, 2023