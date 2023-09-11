فيديو.. أوكرانيا تستعيد منصات للحفر في البحر الأسود من السيطرة الروسية

أعلنت أوكرانيا أنها استعادت بنجاح السيطرة على أربع منصات للتنقيب عن الغاز في شمال البحر الأسود، بالقرب من شبه جزيرة القرم.

ووفقاً لما نشره موقع “BBC”، يظهر مقطع فيديو للعملية، التي تقول أوكرانيا إنها جرت الشهر الماضي، قوات خاصة وهي تقوم بإزالة المعدات العسكرية الروسية.

سيطرت روسيا على ما يسمى بأبراج بويكو في عام 2015، بعد وقت قصير من ضمها شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني. حيث كانت هناك معركة للسيطرة على هذه المياه الاستراتيجية منذ العام الماضي.

ويقدم مقطع الفيديو والبيان الصادران عن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بعنوان “Battle for the Sea”، لمحة نادرة عن هذا المجال من الصراع.

وفي الفيديو تظهر قوارب مطاطية مسرعة عبر البحر الأسود، وعلى متنها فرق من القوات الخاصة الأوكرانية.

Although with greater losses, Ukraine still regained control of the oil and gas drilling platforms near the shores of Crimea in the Black Sea. Muscovy occupied them in 2015, and with the beginning of the full-scale invasion used them for military purposes pic.twitter.com/3BK3djvt3X — LS (@cepkiib) September 11, 2023

وفي مرحلة ما، تمر القوارب بالقرب من جزيرة Snake، المعروفة أيضًا باسم جزيرة زمينيي، والتي استولت عليها روسيا في اليوم الأول من غزوها واسع النطاق العام الماضي واستعادتها بعد أربعة أشهر.

ثم شوهدت القوات بعد ذلك وهي تتسلق إحدى المنصات وتزيل الإمدادات الروسية، بالإضافة إلى معدات الرادار الحيوية.

وجاء في التعليق المصور بالفيديو: “على منصات الحفر، أقام الروس مستودعات للذخيرة والوقود لطائرات الهليكوبتر”. كما قاموا بوضع محطات رادار على الأبراج لمساعدتهم في مراقبة الوضع في البحر الأسود بأكمله.

كان الرادار المعني، Neva-B، يعمل بمثابة مكرر، مما أدى إلى توسيع مجال الرؤية الروسي في المياه الحيوية بين أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.

وفي مرحلة ما، يبدو أن الفيديو يظهر الجهود المحمومة التي تبذلها القوات الأوكرانية للدفاع عن نفسها ضد طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-30، تحلق في سماء المنطقة.

وهناك احتفالات بإطلاق صاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف، مما أدى إلى تراجع الطائرة.

ولا يوجد دليل واضح على أي قتال آخر، لكن متحدثًا باسم المخابرات العسكرية قال إن القوات الروسية على إحدى المنصات قُتلت.

وفقًا للاستخبارات العسكرية، كانت العملية مليئة بالدراما، بما في ذلك البحث لمدة 14 ساعة عن جندي (العميل الخاص كونان)، الذي سقط في البحر ولكن تم إنقاذه أخيرًا بعد أن رصدته طائرة بدون طيار.

لا يمكن التحقق من رواية أوكرانيا عن العملية بشكل مستقل، ولكن في 27 أغسطس، غردت وزارة الدفاع البريطانية بأنه كانت هناك “مناوشات” حول منصات الغاز.

“معركة غير مرئية من أجل السيطرة”

أشارت وزارة الدفاع إلى أنه “في الأسبوع الماضي، أطلقت طائرة مقاتلة روسية النار على قارب صغير عسكري أوكراني كان يعمل بالقرب من منصة في شمال غرب البحر”، في إشارة محتملة إلى العملية.

كل هذا جزء من معركة غير مرئية إلى حد كبير للسيطرة على شمال البحر الأسود، والذي يعتبره الجانبان حيويًا.

وقالت وزارة الدفاع إن المنصات تمتلك موارد هيدروكربونية قيمة، ويمكن استخدامها “كقواعد نشر أمامية، ومواقع لهبوط طائرات الهليكوبتر، ولوضع أنظمة صواريخ بعيدة المدى”.

وفي الأيام الأخيرة، زعمت روسيا أكثر من مرة أنها اعترضت قوارب صغيرة تحمل قوات أوكرانية قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

في العام الماضي، كان يُنظر إلى السيطرة على جزيرة Snake ومنصات بويكو – التي سميت على اسم وزير الطاقة الأوكراني السابق – على أنها جزء من التهديد الروسي لموانئ البحر الأسود الأوكرانية.

والآن يبدو أن روسيا هي أكثر ما يدعو للقلق، حيث شنت طائرات بدون طيار والقوات الخاصة الأوكرانية غارات على الركن الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى إتلاف قاعدة رادار في شبه جزيرة تارخانكوت وحتى زرع العلم الأوكراني خلال عملية بمناسبة عيد الاستقلال، في 24 أغسطس.

ووصف سيرهي كوزان، من مركز الأمن والتعاون الأوكراني ومقره كييف، مهمة أبراج بويكو بأنها “عملية جريئة بعيدة المدى”.

وقال: “لقد تغلبنا على الروس لأننا كنا أول من وصل إلى الأبراج ونزع عيون وآذان الروس، قبل أن يرسل الروس طائراتهم لحماية معداتهم”.

ولم تخف كييف عزمها على استعادة شبه جزيرة القرم.

وجاء في تعليق الفيديو أن “روسيا فقدت أيضًا القدرة على السيطرة الكاملة على مياه البحر الأسود، مما يجعل أوكرانيا على بعد أميال بحرية أقرب إلى عودة شبه جزيرة القرم”.

قد يكون هذا احتمالًا بعيدًا في الوقت الحالي، لكن تقليص قدرة روسيا على رؤية ما يجري في شمال البحر الأسود يعتبر أمرًا حيويًا لإضعاف قبضة موسكو تدريجيًا.