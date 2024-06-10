فيديو.. أوكرانيا تُدمر طائرة شبحية روسية من طراز "Su 57"

أعلنت أوكرانيا أنها وجهت ضربة قوية لروسيا بتدمير إحدى مسيراتها، وهي إحدى أقوى الطائرات الحربية الروسية، التي كانت موجودة في قاعدة عسكرية روسية.

وتُعتبر “Su 57” مقاتلة شبح نظرًا لتفوقها في السرعة الصوتية وقدرتها على تجنب الرادار، وعلى الرغم من قيمتها الباهظة التي تبلغ ملايين الدولارات، إلا أن روسيا لديها عدد محدود من هذه الطائرات.

وأدخلت روسيا المقاتلة «سو – 57» الخدمة، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، وهي مصمَّمة للحلول محل المقاتلات القديمة ذات التصميم السوفياتي. وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، في بيان، أنه «في 8 يونيو (حزيران) 2024، جرى ضرب طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من طراز (سو – 57) للدولة المعتدية في مطار أختوبينسك، بمنطقة أستراخان الروسية، على بُعد 589 كيلومتراً من خط التماس».

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، اتفاقه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا. بدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن الهجوم الروسي في محيط خاركيف «يراوح مكانه».