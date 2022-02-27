فيديو.. أوكرانيون يعترضون طريق دبابة روسية حاولت دخول قريتهم

كثيرة هي قصص البطولات في الحرب ، وأظهر مقطع فيديو متداول سكان قرية في الشمال الأوكراني أثناء محاولتهم منع دبابة روسية من دخول قريتهم.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص بينما يعترضون طريق الدبابة، التي كانت تحاول المرور عبر قرية كريوكوفتسي في منطقة تشيرنيهيف بشمال البلاد.

ولم يوضح الفيديو تداعيات “المواجهة” بين القرويين وطاقم الدبابة، لكنه يشير بوضوح إلى استبسال الأوكرانيين المدنيين بمواجهة الغزو الروسي.

Residents of a town in Chernihiv blocked Russian tanks from passing through their village. https://t.co/dY5p9wluCm pic.twitter.com/MEyoXgkfp8 — Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022

وكشفت آخر بيانات الحكومة الأوكرانية أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بينما أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن روسيا لم تحقق ما كانت تريد تحقيقه مع حلول اليوم الرابع من الحرب.

وقالت كييف في بيان، إنه حتى مساء الجمعة 26 فبراير قتل أكثر من 210 أشخاص وأصيب أكثر من 1100 شخص بجروح من الجانب الأوكراني، ولقي حوالي 4300 فرد وأسر نحو 200 من الجانب الروسي.

فرقة دولية من المتطوعين

قال وزير خارجة أوكرانيا، دميترو كوليبا، الأحد، أن بلاده تلقت المئات من الطلبات من أجانب للمشاركة في التصدي للغزو الروسي، مشيرا إلى أنه سيتم تسهيل التحاقهم بالجيش.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد دعا “كل الأجانب الراغبين في الانضمام الى مقاومة المحتلين الروس وحماية الأمن الدولي، للمجيء الى بلادنا والالتحاق بصفوف قوات الدفاع”، وهو ما أقار تساؤلات عن هذه القوة.

وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي، الأحد، بعد ثلاثة أيام من بدء روسيا هجوما بريا وبحريا وجويا ضد أوكرانيا، إن الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، أصدر مرسوما خاصا بشأن تشكيل فرقة دولية من المتطوعين كجزء من الدفاع على الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أنها ستتبع الجيش.

وأضاف “منذ أن بدأت الحرب، السكان المحليون يقاتلون الغزاة بكل الوسائل المتاحة لهم، وهذه هي الحرب الشعبية”.