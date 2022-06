فيديو.. أوكرانيون يعترضون طريق دبابة روسية حاولت دخول قريتهم

كثيرة هي قصص البطولات في الحرب ، وأظهر مقطع فيديو متداول سكان قرية في الشمال الأوكراني أثناء محاولتهم منع دبابة روسية من دخول قريتهم.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص بينما يعترضون طريق الدبابة، التي كانت تحاول المرور عبر قرية كريوكوفتسي في منطقة تشيرنيهيف بشمال البلاد.

ولم يوضح الفيديو تداعيات “المواجهة” بين القرويين وطاقم الدبابة، لكنه يشير بوضوح إلى استبسال الأوكرانيين المدنيين بمواجهة الغزو الروسي.

Residents of a town in Chernihiv blocked Russian tanks from passing through their village. https://t.co/dY5p9wluCm pic.twitter.com/MEyoXgkfp8

— Rob Lee (@RALee85) February 27, 2022