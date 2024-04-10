فيديو.. أول تعليق لـ إسماعيل هنية بعد نبأ استشهاد 6 من أبنائه وأحفاده بغارة إسرائيلية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية عقب تلقيه خبر استشهاد 6 من أبنائه وأحفاده، أن العدو الإسرائيلي لن ينجح في أهدافه ولن تسقط القلاع، وأضاف “العدو واهم إذا ظن أنه بقتله أبنائي سنغير مواقفنا”.

وأعلنت مصادر فلسطينية مقربة من الحركة أن محمد إسماعيل هنية، وحازم إسماعيل هنية وابنته آمال، وأمير إسماعيل هنية وولديه خالد ورزان، استشهدوا بعدما استهدف الطيران الإسرائيلي مركبتهم في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وقال هنية إن مقتل ثلاثة من أبنائه في ضربة جوية إسرائيلية في غزة لن يؤثر على مطالب الحركة في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضاف “مطالبنا واضحة ومحددة ولا تنازل عنها، وإذا كان العدو يعتقد أن استهداف أبنائي في ذروة المفاوضات وقبل أن يصل رد الحركة أن هذا سيدفع حماس إلى أن تغير موقفها فهو واهم”