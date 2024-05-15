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فيديو أٌقوى من هوليود.. روبوت الجيش الإسرائيلي ودباباته بمتناول أيادي القسام!

منذ 31 دقيقة
روبوت الجيش الإسرائيلي بمتناول أيادي القسام

روبوت الجيش الإسرائيلي بمتناول أيادي القسام

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بث الإعلام العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو من التحام مقاتلي الكتائب مع جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد قيام مقاتلي القسام بتنفيذ عملية مركبة استهدفت 3 آليات إسرائيلية من خلال تفجير دبابة ميركفاه وناقلة جند بعبوتي شواظ من مسافة الصفر، واستهداف الدبابة الثالثة بقذيفة “الياسين 105”.

كما أظهرت مشاهد أخرى استهداف عدداً من الآليات الإسرائيلية واشتعال النيران في بعضها، إضافة إلى تفجير عين نفق بقوة هندسية إسرائيلية حاولت الدخول للنفق، وقد وثّقت عدسة القسام مروحية للجيش الإسرائيلي وهي تقوم بإخلاء القتلى والجرحى.

كما تمكن مقاتلو القسام من السيطرة على روبوت عسكري يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في استكشاف أنفاق المقاومة في غزة.

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