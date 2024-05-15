فيديو أٌقوى من هوليود.. روبوت الجيش الإسرائيلي ودباباته بمتناول أيادي القسام!

بث الإعلام العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو من التحام مقاتلي الكتائب مع جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد قيام مقاتلي القسام بتنفيذ عملية مركبة استهدفت 3 آليات إسرائيلية من خلال تفجير دبابة ميركفاه وناقلة جند بعبوتي شواظ من مسافة الصفر، واستهداف الدبابة الثالثة بقذيفة “الياسين 105”.

كما أظهرت مشاهد أخرى استهداف عدداً من الآليات الإسرائيلية واشتعال النيران في بعضها، إضافة إلى تفجير عين نفق بقوة هندسية إسرائيلية حاولت الدخول للنفق، وقد وثّقت عدسة القسام مروحية للجيش الإسرائيلي وهي تقوم بإخلاء القتلى والجرحى.

كما تمكن مقاتلو القسام من السيطرة على روبوت عسكري يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في استكشاف أنفاق المقاومة في غزة.

🚨 كتائب القسام 🚨 استهداف مجاهدي كتائب القسام لجنود وآليات العدو في محاور القتال شرق مدينة رفح#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/dYiJpcC127 — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) May 14, 2024