فيديو.. إسرائيل تستهدف قيادة حماس في قطر

شهدت العاصمة القطرية الدوحة سلسلة انفجارات اليوم تحديداً في حي كتارا، في حين أكدت مصادر العربية أن الضربة الإسرائيلية في الدوحة استهدفت وفد حماس للتفاوض، وذكرت المعلومات الأولية أن خليل الحية جرى قتله في الاستهداف بقطر.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، في حين أكد مصدر قيادي في الحركة للجزيرة أن إسرائيل استهدفت وفد حماس المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “الجيش والشاباك عبر سلاح الجو، هاجما بشكل دقيق قيادة حماس”.

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤول قوله إن إسرائيل هاجمت قيادات حماس في قطر، ومن بينهم خليل الحية وزاهر جبارين.

وقد دوّت عدة انفجارات في الدوحة قبل قليل، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.