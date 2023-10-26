فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً

وسط استعداد إسرائيل المتواصل للاجتياح البري لقطاع غزة المحاصرة منذ أسابيع، وعجز دولي كبير لإيصال المساعدات إلى داخل القطاع، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من جنوده دخلوا غزة ليلا وخرجوا.

وأوضح أن “عملية محددة الهدف” نفذت ليل الأربعاء الخميس في شمال غزة استخدمت فيها دبابات.

وقال المتحدث العسكري في بيان الخميس إن “الجيش نفذ خلال الليل عملية محددة الهدف بدبابات شمال القطاع، في إطار تحضيراته للمراحل المقبلة من القتال” في إشارة على ما يبدو لاجتياح غزة

كما أضاف أن “الجنود خرجوا من المنطقة عند انتهاء العملية”.

في حين أفيد بأن قوة المشاة الإسرائيلية اشتبكت مع مقاتلين من الفصائل قبل أن تخرج من هناك، وفق العربية.

إلى ذلك نشر الجيش الإسرائيلي على حسابه في منصة أكس (تويتر سابقا) فيديو لرتل من الدبابات والمدرعات تتوغل شمالي غزة، وتقصف بنى تحتية تابعة للفصائل، وفق زعمه.

כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי ביצעו הלילה פשיטה ממוקדת באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה, כחלק מהכנת המרחב לשלבי הלחימה הבאים.

במסגרת הפעילות הכוחות איתרו ותקפו מחבלים רבים, השמידו תשתיות טרור, עמדות נ"ט וביצעו עבודות לארגון המרחב.

הכוחות יצאו מהמרחב בסיום המשימה pic.twitter.com/pWKfMV6Fz0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2023

أتى ذلك، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه المركز والعنيف للقطاع المحاصر البالغة مساحته 362 كلم مربع وعدد سكانه 2,4 مليون نسمة.

فيما يحشد دباباته وجنوده شمال غزة منذ أسابيع تمهيداً لشن عملية برية، ما سيصعد الصراع.

بينما تتصاعد التحذيرات الدولية من الإقدام على مثل هذه الخطوة لغياب تصور ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة حال دخول الجيش الإسرائيل براً إلى غزة.

لا سيما أن العديد من المجموعات المسلحة المدعومة إيرانياً سواء في العراق أو سوريا، وجنوب لبنان حيث شن حزب الله العديد من عمليات إطلاق الصواريخ نحو الشمال الإسرائيلي، لوحت بشن هجمات متزامنة.