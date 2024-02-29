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فيديو.. إسرائيل تًفرج عن 40 فلسطينياً من سجن عوفر بشكل مفاجئ

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 29 - فبراير - 2024 11:56 مساءً
الفلسطينيون المفرج عنهم من سجون إسرائيل في 29 شباط 2024

الفلسطينيون المفرج عنهم من سجون إسرائيل في 29 شباط 2024

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أفرجت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس 29 مارس/فبراير 2024، عن سراح العشرات من الفلسطينيين بشكل غير متوقع من السجن.

وذكرت وسائل إعلام عربية أنه تم إطلاق سراح حوالي 40 فلسطينياً بشكل
مفاجئ من سجن عوفر دون إبلاغ عائلاتهم ودون تفسير واضح.

وذكر الشاباك أن هؤلاء معتقلين إداريين.

https://x.com/LinaNsour0/status/1763310094643556857?s=08

وظهر الأسير المحرر من سجون الجيش الإسرائيلي، منذر عميرة، من مدينة بيت لحم في فيديو؛ قائلا: “الجيش الإسرائيلي أفرج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى دون سابق إنذار، ويقمع الأسرى بهمجية وبمشاركة الكلاب”.

https://x.com/16_gouda/status/1763309056641437800?s=08

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