فيديو.. إسرائيل تًفرج عن 40 فلسطينياً من سجن عوفر بشكل مفاجئ

أفرجت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس 29 مارس/فبراير 2024، عن سراح العشرات من الفلسطينيين بشكل غير متوقع من السجن.

وذكرت وسائل إعلام عربية أنه تم إطلاق سراح حوالي 40 فلسطينياً بشكل

مفاجئ من سجن عوفر دون إبلاغ عائلاتهم ودون تفسير واضح.

وذكر الشاباك أن هؤلاء معتقلين إداريين.

https://x.com/LinaNsour0/status/1763310094643556857?s=08

وظهر الأسير المحرر من سجون الجيش الإسرائيلي، منذر عميرة، من مدينة بيت لحم في فيديو؛ قائلا: “الجيش الإسرائيلي أفرج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى دون سابق إنذار، ويقمع الأسرى بهمجية وبمشاركة الكلاب”.

https://x.com/16_gouda/status/1763309056641437800?s=08