فيديو.. إصابات وأضرار في عسقلان بعد قصف القسام

قصفت كتائب المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الأحد مدينة عسقلان المحتلة مما أدى لسقوط عدد من الإصابات في صفوف الإسرائيليين، وواصلت التصدي للقوات المتوغلة في عدة محاور في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث العبرية إن 3 إسرائيليين أصيبوا جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة، في عسقلان التي تقع تبعد 13 كيلومترا تقريبا عن حدود شمال قطاع غزة.

من جهتها، أفادت بلدية عسقلان بإطلاق صاروخين من غزة باتجاه المدينة، وقالت إن أحد الصاروخين بلغها، فيما اعترضت القبة الحديدية الصاروخ الآخر.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماع أضرارا كبيرة في منزل أصابه صاروخ.

وعلى الرغم من التوغلات الإسرائيلية في قطاع غزة من جنوبه إلى شماله، فإن المقاومة الفلسطينية تمكنت في الأيام الماضية من توجيه ضربات صاروخية لأهداف داخل الأراضي المحتلة.

وكانت كتائب القسام، قصفت مساء الجمعة مدينة بئر السبع، وقالت إن القصف يأتي ردا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال بقذائف الهاون وإخلاء الطائرات المروحية الإسرائيلية للقتلى والجرحى إثر المعارك جنوب حي الزيتون.

وأظهر الفيديو عملية تجهيز المكان الذي تم منه الإطلاق في العاشر من مايو/أيار الجاري، كما نقل لحظة وقوع الانفجارات في المكان المستهدف وهروب الآليات الإسرائيلية.

ونقلت الصورة وصول مروحيات لإخلاء القتلى والجرحى من المكان.كما بثت القسام صورا قالت إنها لقصف القوات الإسرائيلية في محور “نتساريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل جندي خلال معارك ِحي الزيتون بمدينة غزة.