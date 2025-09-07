الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
فيديو.. إغلاق المجال الجوي فوق مطار رامون بعد استهداف يمني بطائرة مسيرة

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2025 3:34 مساءً
آثار الأضرار في مطار رامون الاسرائيلي عقب استهدافه بمسيرة يمنية

أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي فوق مطار رامون جنوب الدولة أمام حركة الطيران اليوم الأحد، دون إبداء سبب للإغلاق.

ونقل موقع واي نت الإخباري عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه يحقق في تقرير عن تحطم طائرة مسيرة في المطار.

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن طائرة مسيّرة من اليمن ضربت قاعة المسافرين في مطار رامون جنوبي إسرائيل، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن 3 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل -اليوم الأحد- حيث دوّت صفارات الإنذار وأرسل سلاح الجو الإسرائيلي طائراته لتعقبها ثم أعلن اعتراضها لاحقا.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في منطقة نيتسانا قرب الحدود مع مصر، بينما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المسيّرات الثلاث رصدت في سيناء وهي تتجه إلى إسرائيل.

وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة رابعة أطلقت من اليمن وسقطت في محيط مطار رامون ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار في المطار وأضاف أنه يجري التحقيق في الحادث.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الكشف لم ترصد المسيّرة التي أصابت مطار رامون.

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تحقيق عسكري أن أخطاءً خطيرة حالت دون رصد المسيرة اليمنية التي أصابت مطار رامون والمسيرة دخلت المجال الجوي ووصلت إلى هدفها دون أن يتم اعتراضها أو اكتشافها.

وبعد مرور نحو ساعة، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن سلاح الجو اعترض المسيّرات الثلاث، اثنتين منها قبل العبور إلى إسرائيل، ولم تعلن على الفور جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن مسؤوليتها عن إطلاق المسيرات.

ويشن الحوثيون في اليمن هجمات مستمرة على إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية والرد على المجازر الإسرائيلية المتواصلة في غزة.

كما توعدت الجماعة إسرائيل برد مؤلم بعد اغتيالها رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في قصف على العاصمة صنعاء في 28 أغسطس/آب الماضي أثناء ورشة عمل اعتيادية لتقييم أداء الحكومة.

وعلى ضوء تلك الاغتيالات، قررت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشديد الحراسة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة– ومسؤولين آخرين.

