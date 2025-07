فيديو.. إغلاق مطار بريطاني بعد تحطم طائرة متجهة إلى هولندا

أعلن مطار ساوثيند بلندن في مقاطعة إسيكس تعليق جميع عملياته حتى إشعارٍ جديد، وذلك بعدما أفادت الشرطة بتحطم طائرة خفيفة في المطار الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا.

وجاء في منشور للمطار على منصة إكس أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من المطار وإليه بينما تواصل الشرطة وخدمات الطوارئ ومحققو حوادث الطيران التعامل مع الحادث.

كما ذكرت الشرطة المحلية في مقاطعة إسيكس “لا نزال في موقع حادث خطير في مطار ساوثيند”، مضيفة أنها تلقت بلاغا قبيل الساعة الرابعة مساء يشير إلى وقوع حادث تصادم شمل طائرة طولها 12 مترا.

في حين لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وأظهرت صور من مواقع صحف بريطانية، لم تتحقق منها رويترز، كرة نارية تتصاعد في الهواء فوق مطار ساوثيند، على بعد 56 كيلومترا شرقي لندن.

🚨 BREAKING: A jet has just crashed at London Southend Airport, causing a MASSIVE fireball

No word on casuaIties

Pray for those on board! https://t.co/gOS7FSF5nS

— Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2025