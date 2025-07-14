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فيديو.. إغلاق مطار بريطاني بعد تحطم طائرة متجهة إلى هولندا

14 - يوليو - 2025
تحطم طائرة صغيرة في مطار لندن

تحطم طائرة صغيرة في مطار لندن

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أعلن مطار ساوثيند بلندن في مقاطعة إسيكس تعليق جميع عملياته حتى إشعارٍ جديد، وذلك بعدما أفادت الشرطة بتحطم طائرة خفيفة في المطار الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا.

وجاء في منشور للمطار على منصة إكس أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من المطار وإليه بينما تواصل الشرطة وخدمات الطوارئ ومحققو حوادث الطيران التعامل مع الحادث.

كما ذكرت الشرطة المحلية في مقاطعة إسيكس “لا نزال في موقع حادث خطير في مطار ساوثيند”، مضيفة أنها تلقت بلاغا قبيل الساعة الرابعة مساء يشير إلى وقوع حادث تصادم شمل طائرة طولها 12 مترا.

في حين لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وأظهرت صور من مواقع صحف بريطانية، لم تتحقق منها رويترز، كرة نارية تتصاعد في الهواء فوق مطار ساوثيند، على بعد 56 كيلومترا شرقي لندن.

وذكرت خدمة إسعاف شرق إنجلترا أنها أرسلت أربع سيارات إسعاف ومركبات طوارئ أخرى.

أيضاً أظهر الموقع الإلكتروني للمطار على الإنترنت إلغاء خمس رحلات دولية عقب الحادث.

“حادث خطير”
يشار إلى أن طائرة صغيرة تحطمت في مطار ساوثيند بمقاطعة إسكس البريطانية، وقالت شرطة إسكس إنها تتعامل مع “حادث خطير” في الموقع.

يذكر أن الطائرة تحطمت شرق إنجلترا بعيد إقلاعها حيث كانت متوجهة إلى هولندا.

    المصدر :
  • رويترز
  • مواقع إلكترونية

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