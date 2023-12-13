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فيديو.. إغماء نائب في البرلمان التركي بعد كلمة هاجم فيها سلوك بلده تجاه إسرائيل

منذ ساعة واحدة
لنائب عن حزب "السعادة" الإسلامي المعارض حسن بيتماز

لنائب عن حزب "السعادة" الإسلامي المعارض حسن بيتماز

الصحافة التركية
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انهار عضو في البرلمان التركي أمس الثلاثاء 12\12\2023 بعد إصابته بالإغماء عقب انتهاء كلمة ألقاها في البرلمان، وهاجم فيها سلوك تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقبل تعرضه للإغماء، قال النائب عن حزب “السعادة” الإسلامي المعارض حسن بيتماز عن العدوان الإسرائيلي على غزة “حتى لو صمت التاريخ، فإن الحقيقة لن تبقى صامتة، يعتقدون أنهم إذا تخلصوا منا لن تكون هناك مشكلة، ولكن إذا تخلصتم منا فلن تتمكنوا من الهروب من الندم، وحتى لو نجوتم من عذاب التاريخ فلن تتمكنوا من الهروب من غضب الله”.

وخلال كلمته سقط بيتماز على الأرض فجأة واصطدم رأسه بالرخام، ليهرع إليه كل من في قاعة البرلمان. وقدم أحد الأطباء الموجودين في الجلسة الإسعافات الأولية له، وقام بتدليك قلبه.

ورفع جوليزار بيشر كاراجا نائب رئيس البرلمان الجلسة لمدة 20 دقيقة، وتم إخراج بيتماز من البرلمان ونُقل إلى المستشفى.

ووصف بيان لاحق حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما بالخطيرة، وقال إن حياته ما زالت في خطر.

وكثيرا ما ينتقد بيتماز رغبة أردوغان في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والعلاقات الدافئة التي حاول الحفاظ عليها مع إسرائيل والولايات المتحدة قبل طوفان الأقصى.

يشار إلى أن تركيا إحدى أكثر الدول انتقادا لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، وهدد الرئيس التركي الأسبوع الماضي إسرائيل بدفع “ثمن باهظ إن حاولت القضاء على نشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تركيا”، كما وصف أردوغان حماس بأنها “مجموعة مقاومة تحارب من أجل الدفاع عن أرضها”.

وقال إن “مستقبل غزة يجب أن يحدده الفلسطينيون”.

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