الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
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فيديو.. إنقاذ فتاة في تركيا من تحت الأنقاض بعد 248 ساعة

منذ 42 دقيقة
زلزال تركيا

زلزال تركيا

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أخرجت فرق الإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، الخميس، من تحت أنقاض مبنى انهار في إقليم كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا، بعد 248 ساعة من وقوع زلزال هائل في المنطقة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفا في تركيا وسوريا.

وذكرت قناة تي.آر.تي خبر الحكومية نبأ الإنقاذ اليوم الخميس.

عدد قتلى الزلزال في تركيا يتجاوز 36000

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الخميس، إن عدد قتلى الزلازل القوية التي ضربت البلاد يوم الاثنين من الأسبوع الماضي ارتفع إلى 36187 قتيلا.

وأضافت أن أكثر من 4300 هزة ارتدادية ضربت منطقة الكارثة منذ الزلزال الأول.

ألمحت السلطات التركية أمس الأربعاء، إلى أنها تخطط للقيام بهدم عاجل لأكثر من 50 ألف مبنى تضررت بزلزال مزدوج ضرب 10 محافظات فجر 6 فبراير الجاري، ولا يمكن ترميمها وإصلاحها، بحسب ما قال وزير البيئة والتطوير التركي مراد قوروم.

أما وزير الداخلية سليمان صويلو، فتعهد في مؤتمر صحافي أمس، بعدم تنظيف أي أنقاض قبل استخراج عيّنات منها لمعرفة جودة الخرسانة أو الهيكل، تمهيدا لفرز المسؤوليات.

    المصدر :
  • رويترز

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