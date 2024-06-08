فيديوهات.. "إن عشنا فنعيش كراماً.. وإن متنا فنموت عظاماَ" - رسائل مدنيين في مجزرة النصيرات

في مشهد مؤلم ومؤثر، عبّر شاب فلسطيني عن عزيمته وإصراره على الصمود، بالرغم من إصابته في مجزرة النصيرات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

بكلمات مؤثرة قال الشاب: “إن عشنا فنعيش كرامًا .. إن متنا فنموت عظامًا”، مؤكدًا على الروح العالية التي يتمسك بها أبناء غزة في وجه العدوان.

الاحتلال يقتل طفلًا أثناء تناوله الطعام

وفي فيديو مؤلم آخر، يظهر طفل فلسطيني وهو يتناول طعامه في منزله بمخيم النصيرات قبل أن تطاله يد الغدر الإسرائيلية. إذ بقيَت اللقمة الأخيرة في فمه، في مشهد يجسد وحشية الاعتداءات التي تستهدف المدنيين الأبرياء، وسط قطاع غزة.

أم تودع طفلها الشهيد

وفي تغطية صحفية، ظهرت أم فلسطينية وهي تودع طفلها الذي استشهد في مجزرة النصيرات.

بدموع الحزن والفقد، قالت الأم: “قطعة من قلبي راحت.. بس الحمد لله، يا رب إنت أحن عليه منّي”، لتقدم بذلك نموذجًا آخر من الصبر والاحتساب في وجه الظلم.

هذا وتتواصل مأساة النصيرات مع استمرارية العدوان الإسرائيلي، تاركة وراءها قصصًا مؤلمة من الألم والفقدان، لكنها في الوقت نفسه تجسد روح الصمود والإصرار على الحياة بكرامة بين أبناء الشعب الفلسطيني.