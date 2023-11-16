فيديو.. احتجاجات غاضبة في لندن بسبب تصويت البرلمان ضد وقف إطلاق النار في غزة

احتجاجات شعبية في لندن بسبب تصويت البرلمان ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة (رويترز)

صوت البرلمان البريطاني مساء (الأربعاء 15-11-2023) ضد قرار يطالب الحكومة البريطانية بالدعوة لوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس، بأغلبية 293 صوتاً، ضد 125 صوتاً.

ولم يقر البرلمان الطلب أو ما يعرف بالتعديل، وهو إضافة مقترحة لجدول أعمال الحكومة للعام المقبل، وبالتالي لن يصبح قانونا. لكن دعم عدد كبير من مشرعي حزب العمال للتعديل الداعي لوقف إطلاق النار أظهر مدى القلق داخل الحزب تجاه الصراع في الشرق الأوسط.

وأيد نحو ثلث أعضاء حزب العمال البالغ عددهم 198 مشرعا التعديل الذي قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي الذي جاء فيه “ندعو الحكومة إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي في الضغط بإلحاح على جميع الأطراف للموافقة على وقف لإطلاق النار”.

ودعا ستارمر، مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك، إلى “هدنة إنسانية” للمساعدة في وصول المساعدات إلى غزة بدلا من وقف إطلاق النار الذي يقولون إنه سيسمح لحماس بإعادة رص صفوفها بعد هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وترك ثمانية أعضاء من فريق “الظل” الوزاري لستارمر أدوارهم في تحد لموقف الحزب، وكان أبرزهم:

•باولا باركر

• عمران خان

• ناز شاه

• أفضل خان

• ياسمين قريشي

• هيلين هايز

وقب جلسة البرلمان البريطاني، تجمع المئات في مظاهرة حاشدة وسط لندن احتجاجًا بتصويت البرلمان البريطاني ضد قرار وقف إطلاق النار الفوري في غزة.