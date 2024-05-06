فيديو.. احتراق أكبر بئر لإنتاج النفط شرق دارفور غرب السودان

أشعل مجهولون النار في أكبر بئر للإنتاج النفط بحقل زرقة أم حديد الواقع بولاية شرق دارفور غرب السودان، وفق ما أفادت به “العربية”.

كما قال إن النيران التهمت البئر بالكامل بعد صعوبة إخمادها ألسنة اللهب المشتعلة.

من جانبها، قالت قيادات أهلية بمحلية أبوكارنكا إن ما حدث هو عمل تخريبي القصد منه تعطيل آبار البترول وتدميرها بالمنطقة.

من جهتها قالت قوات الدعم السريع التى يقع عليها تأمين حقول البترول بعد سيطرتها عليها في ديسمبر الماضي إنها ألقت القبض على الجناة ويجري التحقيق معهم.

فيما لا تزال المخاوف مستمرة من توسع النيران إلى بقية الحقول بالمنطقة.