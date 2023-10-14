السبت 29 ربيع الأول 1445 ﻫ - 14 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. استشهاد طفلة ووالدها يصرخ: هل هاجمت لين نتنياهو

منذ 4 دقائق
والد الطفلة لين

والد الطفلة لين

A A A
طباعة المقال

لليوم الثامن على التوالي تستمر إسرائيل باستهداف المدنين داخل قطاع غزة، فيما قالت منظمة الدفاع عن الأطفال، إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 614، وهو رقم مرشح للارتفاع.

وينما يتم تداول أخبار عن اجتياح بري وشيك للقطاع، تعيش غزة داخل حزن كبير وتشغل القصص الإنسانية العالم أجمع.

وآخر هذه القصص، روى والد الرضيعة “لين” كيف لقيت حتفها جراء القصف الذي طالهم أثناء ذهابهم إلى منزلهم.

وقال سعيد المدهون لمراسل العربية إن طفلته لين قتلت في منطقة سرط الحلو في شمال غزة بعد مغادرتهم المأوى الذي كانوا يختبئون به متجهين إلى منزلهم لجلب الحليب لابنته الرضيعة التي لقيت حتفها بالقصف.

وأوضح المدهون أن قذيفة إسرائيلية سقطت مباشرة على السيارة التي كانوا يستقلونها فقتلت رضيعته فوراً، متسائلاً: ما ذنب هذه الطفلة؟ هل هي من اقتحمت الحدود أو أخلت المستوطنات؟ على حد قوله.

كما أردف “هل هاجمت لين نتنياهو وإسرائيل وقصفتهم بالصواريخ؟”.

وكانت منطقة الكرامة ومنطقة شارع المخابرات إلى الشمال من مدينة غزة قد تعرضت للقصف بعشرات الصواريخ مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين، إضافة إلى سقوط المئات من المصابين الذين يتم علاجهم داخل مستشفى دار الشفاء الطبي بالقطاع.

يشار إلى أنه منذ تفجر الصراع يوم السبت الماضي، ارتفع عدد القتلى بشكل كبير في الجانب الفلسطيني، حيث بلغ أكثر من 1600 بينهم 500 طفل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

    المزيد من أخبار العالم

    آثار العدوان الإسرائيلي على غزة
    طوفان الأقصى
    الجيش الإسرائيلي: لم نستطيع حتى الآن تحديد مواقع الأسرى
    عنصر من الشرطة البريطانية
    اعتقال شابة بريطانية للاشتباه بإلقائها كلمة داعمة لحماس
    صواريخ من غزة- أرشيفية
    طوفان الأقصى
    الجيش الإسرائيلي: اغتيال القيادي العسكري في حماس مراد أبو مراد

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    محلل عسكري: هذا الأمر سيدفع حزب الله للمشاركة بالحرب!
    مصور وكالة "رويترز" عصام العبد الله
    قبيل استشهاده بساعات.. إليكم آخر ما نشره مصوّر "رويترز"
    سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
    فيديو.. القصف الإسرائيليّ يستهدف طواقم صحافيّة في علما الشعب