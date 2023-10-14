فيديو.. استشهاد طفلة ووالدها يصرخ: هل هاجمت لين نتنياهو

لليوم الثامن على التوالي تستمر إسرائيل باستهداف المدنين داخل قطاع غزة، فيما قالت منظمة الدفاع عن الأطفال، إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 614، وهو رقم مرشح للارتفاع.

وينما يتم تداول أخبار عن اجتياح بري وشيك للقطاع، تعيش غزة داخل حزن كبير وتشغل القصص الإنسانية العالم أجمع.

وآخر هذه القصص، روى والد الرضيعة “لين” كيف لقيت حتفها جراء القصف الذي طالهم أثناء ذهابهم إلى منزلهم.

وقال سعيد المدهون لمراسل العربية إن طفلته لين قتلت في منطقة سرط الحلو في شمال غزة بعد مغادرتهم المأوى الذي كانوا يختبئون به متجهين إلى منزلهم لجلب الحليب لابنته الرضيعة التي لقيت حتفها بالقصف.

وأوضح المدهون أن قذيفة إسرائيلية سقطت مباشرة على السيارة التي كانوا يستقلونها فقتلت رضيعته فوراً، متسائلاً: ما ذنب هذه الطفلة؟ هل هي من اقتحمت الحدود أو أخلت المستوطنات؟ على حد قوله.

شاهد ما قاله أحد الفلسطينيين وهو يحمل جُثة ابنته "لين" التي راحت ضحية القصف الإسرائيلي على #غزة #الحدث pic.twitter.com/VbYRpKWi4Z — ا لـحـدث (@AlHadath) October 13, 2023

كما أردف “هل هاجمت لين نتنياهو وإسرائيل وقصفتهم بالصواريخ؟”.

وكانت منطقة الكرامة ومنطقة شارع المخابرات إلى الشمال من مدينة غزة قد تعرضت للقصف بعشرات الصواريخ مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين، إضافة إلى سقوط المئات من المصابين الذين يتم علاجهم داخل مستشفى دار الشفاء الطبي بالقطاع.

يشار إلى أنه منذ تفجر الصراع يوم السبت الماضي، ارتفع عدد القتلى بشكل كبير في الجانب الفلسطيني، حيث بلغ أكثر من 1600 بينهم 500 طفل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.