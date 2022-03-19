الأثنين 18 شعبان 1443 ﻫ - 21 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو استغاثة بـ”بايدن وماكرون” من قلب ماريوبول.. “المدينة تم محوها من على وجه الأرض”

19 - مارس - 2022
آثار الدمار في ماريوبول

آثار الدمار في ماريوبول

أسوشيتد برس
A A A
طباعة المقال

حذر ضابط شرطة أوكراني في ماريوبول من أن المدينة الساحلية المحاصرة قد “تم محوها من على وجه الأرض” وناشد رئيسي الولايات المتحدة وفرنسا تزويد بلاده بنظام دفاع جوي حديث.

وفي مقطع مصور من شارع مليء بالركام قدم ضابط شرطة ماريوبول، ميخائيل فيرشنين، مناشدته إلى الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا أنهما وعدا بالمساعدة، “لكن ما تلقيناه لم يكن ما وعدنا به على الإطلاق”، وحثهما على إنقاذ السكان المدنيين.

وقال الشرطي، متحدثا باللغة الروسية في المقطع الذي تم تصويره يوم الجمعة، والذي تحققت منه أسوشيتدبرس “الأطفال وكبار السن يموتون. المدينة دمرت ومحيت من على وجه الأرض”.

وأظهر المقطع ألسنة اللهب تتصاعد من العديد من المباني بينما تم تدمير المباني الأخرى. كما سمع دوي انفجارات على ما يبدو.

وقال الشرطي “لقد وعدتم بتقديم المساعدات، قدموا لنا تلك المساعدات. بايدن، ماكرون، أنتما قائدان عظيمان. كونا كذلك حتى النهاية”.

وأشار فيرشنين إلى أن المدينة تواجه مصير مدينة حلب السورية التي دمرت عام 2016 في حصار دعمته روسيا خلال الثورة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية.

وساعدت روسيا حكومة الرئيس السوري بشار الأسد من خلال حصار المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وقصفها وتجويعها حتى انهارت قدرة السكان على الصمود.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    زيلينسكي: القدس مكان مناسب لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    قائد القوات الروسية في سوريا يُقتل في أوكرانيا
    نفتالي بينيت
    بينيت برسالة للإيرانيين: نحن شعبان قويان ونطمح إلى مستقبل أفضل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أخطاء نرتكبها دون إدراك خطورتها.. بالتخزين في الثلاجة
    الطقس
    رياح قطبية تضرب لبنان قريباً.. استعدوا للثلوج والأمطار
    راوتر
    اليكم أفضل الحيل لتشغيل الراوتر عند انقطاع الكهرباء