فيديو استغاثة بـ”بايدن وماكرون” من قلب ماريوبول.. “المدينة تم محوها من على وجه الأرض”

حذر ضابط شرطة أوكراني في ماريوبول من أن المدينة الساحلية المحاصرة قد “تم محوها من على وجه الأرض” وناشد رئيسي الولايات المتحدة وفرنسا تزويد بلاده بنظام دفاع جوي حديث.

وفي مقطع مصور من شارع مليء بالركام قدم ضابط شرطة ماريوبول، ميخائيل فيرشنين، مناشدته إلى الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا أنهما وعدا بالمساعدة، “لكن ما تلقيناه لم يكن ما وعدنا به على الإطلاق”، وحثهما على إنقاذ السكان المدنيين.

وقال الشرطي، متحدثا باللغة الروسية في المقطع الذي تم تصويره يوم الجمعة، والذي تحققت منه أسوشيتدبرس “الأطفال وكبار السن يموتون. المدينة دمرت ومحيت من على وجه الأرض”.

وأظهر المقطع ألسنة اللهب تتصاعد من العديد من المباني بينما تم تدمير المباني الأخرى. كما سمع دوي انفجارات على ما يبدو.

وقال الشرطي “لقد وعدتم بتقديم المساعدات، قدموا لنا تلك المساعدات. بايدن، ماكرون، أنتما قائدان عظيمان. كونا كذلك حتى النهاية”.

وأشار فيرشنين إلى أن المدينة تواجه مصير مدينة حلب السورية التي دمرت عام 2016 في حصار دعمته روسيا خلال الثورة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية.

وساعدت روسيا حكومة الرئيس السوري بشار الأسد من خلال حصار المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وقصفها وتجويعها حتى انهارت قدرة السكان على الصمود.

