الأربعاء 29 رجب 1443 ﻫ - 2 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو استهداف وحدة “بانتسير أس 1” الروسية للدفاع الجوي

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 7:16 صباحًا
خاركيف تتعرض للقصف منذ بدء الغزو الروسي

خاركيف تتعرض للقصف منذ بدء الغزو الروسي

A A A
طباعة المقال

مع أستمرار العدوان الروسي على أوكرانيا، وفي ظل القصف المستمر منذ عدة أيام، أظهر فيديو جديد نشره مراسلون ومواقع إخبارية موثقة على تويتر، بعد استهداف القوات الأوكرانية لوحدة “بانتسير أس 1” الروسية للدفاع الجوي، واندلاع النيران فيها.

وقال المراسل الإخباري موشيه شوارتز في تعليق على الفيديو إن “القوات الأوكرانية أشعلت النار في نظام الدفاع الجوي الروسي Pantsir-S1 في خيرسون بأوكرانيا”.

وأفاد موقع “EHA News” بأن “الجيش الأوكراني هاجم قافلة تتحرك من ميكولايف (قرب خيرسون)، ودمر عربة نظام الدفاع الجوي Pantsir-S1”.

وتقع خيرسون في جنوب أوكرانيا، وتطل على سواحل البحر الأسود، وتبعد نحو 200 كيلومتر عن مدينة أوديسا التي تشهد معارك عنيفة.

ويذكر أن نظام صواريخ بانتسير أس 1، هو واحد من أنظمة الدفاع الجوي، وأنظمة صواريخ أرض – جو، المضادة للطائرات، وتم تصميمه لتوفير الحماية للقوات والمنشآت العسكرية والصناعية والإدارية ضد المقاتلات الحربية والمروحيات والصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، وتبلغ تكلفة الوحدة ملايين الدولارات، وفقا لموقع “kbp”.

    المزيد من أخبار العالم

    رومان أبراموفيتش
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بعد أسبوع من الحرب.. أثرياء روسيا في ورطة
    طيارة بدون طيار
    أهم سلاح تركي متواجد في حرب أوكرانيا بتأكيد من وزير الدفاع
    علم روسيا وعلم اوكرانيا
    أول عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الخطوط الجوية الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بعد انتهاك الحظر.. طرد طائرتين روسيتين من مجال كندا الجوي
    مروحية عسكرية روسية (أرشيفية)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بالفيديو.. لحظة إسقاط عدد من المروحيات الروسية فوق نهر دنيبرو قرب كييف
    خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عائلة جندي روسي أسير في أوكرانيا تصدم الرأي العام بتعليقها!