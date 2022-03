فيديو استهداف وحدة “بانتسير أس 1” الروسية للدفاع الجوي

مع أستمرار العدوان الروسي على أوكرانيا، وفي ظل القصف المستمر منذ عدة أيام، أظهر فيديو جديد نشره مراسلون ومواقع إخبارية موثقة على تويتر، بعد استهداف القوات الأوكرانية لوحدة “بانتسير أس 1” الروسية للدفاع الجوي، واندلاع النيران فيها.

وقال المراسل الإخباري موشيه شوارتز في تعليق على الفيديو إن “القوات الأوكرانية أشعلت النار في نظام الدفاع الجوي الروسي Pantsir-S1 في خيرسون بأوكرانيا”.

Ukrainian forces lit the Russian Pantsir-S1 air defense system on fire in Kherson, Ukraine. https://t.co/OT4prL44FF pic.twitter.com/PybSybAkU1

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 1, 2022