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فيديو الأسير الإسرائيلي "هيرش جولدبيرغ" في وسط تل أبيب!

منذ ساعة واحدة
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نشر أهالي الأسرى الإسرائيليين فيديو الأسير الإسرائيلي لدى القسام هيرش جولدبيرغ بولين (24 عاما)، على شاشة عملاقة أمام مجلس الوزراء في كرياه في تل أبيب قبيل الاجتماع المرتقب لمناقشة اقتراحات جديدة يتم عرضها على المقاومة لعقد صفقة لتبادل الأسرى.

وكانت كتائب القسام قد بثت أمس الأربعاء رسالة مصوّرة للأسير الإسرائيلي هيرش جولدبيرغ بولين (24 عاما)، ندد فيها بتجاهل حكومة نتنياهو لملف الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.

وخاطب بولين حكومة الاحتلال قائلاً: “يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لأنكم أهملتمونا مع آلاف المواطنين الآخرين، وتركتمونا 200 يوم”، مضيفاً: “كل جهود الجيش باءت بالفشل لأن تفجيرات سلاح الجو قتلت حوالي 70 معتقلاً مثلي”.

وهاجم بولين حكومة نتنياهو لرفضها كافة الصفقات التي عرضت عليها خلال المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى، متسائلاً “ألا تريدون إنهاء هذا الكابوس.

وناشد حكومته قائلاً: “افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالاً، أم أن هذا أصبح كبيرا عليكم؟”، وختم رسالته بالحديث لوالديه وعائلته، وقال أنه مشتاق لهم جداً، مضيفاً: “لا تتوقفوا حتى نعود جميعا للبيت بسلام، وأتوقع أن أراكم في القريب العاجل بعدما تنتهي كل هذه المأساة”.

 

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