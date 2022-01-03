فيديو.. التحالف ينشر لقطات لتدمير طائرات حوثية مسيّرة

اعترضت الدفاعات السعودية لهجوم معادي ودمرت هدفا جويا أطلق نحو مدينة الطائف، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين.

وقالت الوزارة في بيانها إن “التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني”، مؤكدة اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين.

ونشر التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مساء أمس الأحد، حسب البيان.

فيديو | #التحالف ينشر لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية مساء أمس الأحد#الإخبارية pic.twitter.com/Q2wIzBcEFL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 3, 2022

وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثي، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة الحوثي، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.