فيديو.. الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة في أجواء منطقة مطار رامون

منذ ساعة واحدة
الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة في أجواء مطار رامون

اعترض الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، طائرة مسيرة في أجواء منطقة مطار رامون، بعد إغلاق المجال الجوي إثر تسلل الطائرة.

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير المسيرة في السماء، حيث ظهرت شظاياها متناثرة عقب عملية الاعتراض.

وقد أطلقت الطائرة المسيرة باتجاه منطقة مطار رامون في النقب، ما دفع إلى إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.

وفي أعقاب الحادث، تم إغلاق المجال الجوي في محيط المطار مؤقتا، تحسبا لمحاولات تسلل أخرى لطائرات دون طيار.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون بانتظام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل التي غالبا ما تنجح في اعتراضها.

وترد إسرائيل منذ أشهر بضربات على مواقع للحوثيين وبنيتهم التحتية وقادتهم.

