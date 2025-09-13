فيديو.. الجيش الإسرائيلي يقصف 3 مدارس تؤوي نازحين في مدينة غزة!

من القصف الإسرائيلي الذي استهدف 3 مدارس تؤوي نازحين في مدينة غزة

قصفت الطائرات الإسرائيلية اليوم السبت 3 مدارس تؤوي نازحين في مدينة غزة، وبالتزامن استهدفت قوات الاحتلال مجددا حشود المجوّعين الباحثين عن الطعام، مما أسفر عن شهداء ومصابين.

وقالت الجزيرة إن مدارس “الست سورة”، و”العالية”، و”شحيبر”، التي استهدفتها طائرات الاحتلال، تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتقع في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء بأن الغارات على المدارس الثلاث أسفرت عن مصابين.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا تظهر دخانا كثيفا يتصاعد من محيط المدارس المستهدفة.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن المدارس المستهدفة كانت تؤوي آلاف النازحين.

وكانت قناة الأقصى الفضائية نقلت عن الدفاع المدني بغزة أن 6 أشخاص استشهدوا صباح اليوم جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ.

وكان المخيم تعرض في اليومين الماضيين لغارات عنيفة دمرت عددا كبيرا من المنازل، وذلك بالتزامن مع تدمير الأبراج السكنية.

وتعرضت عدة أحياء في مدينة غزة للقصف مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في تهديد السكان بالنزوح جنوبا نحو ما يزعم أنها مواقع آمنة في منطقة المواصي التي تمتد من دير البلح وسط قطاع غزة إلى رفح جنوبا.

وشملت الاستهدافات مناطق أخرى في وسط وجنوب القطاع، وفقا لمصادر فلسطينية.

وقالت مصادر طبية إن 16 شخصا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 11 في مدينة غزة.

شهداء جدد

وفي التفاصيل، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة على شارع الصناعة جنوبي مدينة غزة.

واستهدفت غارات أخرى صباح اليوم منطقتي اليرموك والمخابرات وحي الشيخ رضوان الذي يقع إلى الشمال من قلب المدينة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال فجّرت في وقت مبكر اليوم آليات محملة بالمتفجرات في منازل الشيخ رضوان.

كما دمرت غارات للاحتلال منازل في أحياء شمالي وجنوبي مدينة غزة.

وبالتزامن مع القصف الجوي والمدفعي، استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية مواقع على ساحل مدينة غزة.

وشهدت مدينة غزة مجزرة مروعة إذ استشهد 16 فلسطينيا -معظمهم أطفال ونساء- جراء غارة على منزل في الأطراف الشمالية للمدينة.

وفي وسط القطاع، أفاد مستشفى العودة باستشهاد 4 وإصابة آخرين من المجوّعين بنيران الاحتلال أثناء انتظارهم قرب مركز للتحكم بالمساعدات تديره ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” في منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات.

وقال مستشفى العودة إنه استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين و9 مصابين جراء استهداف قوات الاحتلال تجمعات الأهالي عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة.

وفي وسط القطاع أيضا، استهدفت غارات إسرائيلية مدينة دير البلح ومخيم البريج، وفقا لمصادر فلسطينية.

وفي جنوب القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 65 شخصا بنيران الاحتلال أمس، بينهم 48 في مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل، بدعم أميركي مطلق، شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.

وأسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 63 ألف شخص، وإصابة 159 ألفا و266 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 317 فلسطينيا، بينهم 121 طفلا، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.