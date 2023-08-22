فيديو.. الجيش السوداني يرد على الدعم من غرفة التحكم بسلاح المدرعات

بينما تستمر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بحيث يتبنيان الانتصارات داخل ارض المعركة، لا يزال القتال العنيف مستمر في “معسكر المدرعات”، بمنطقة الشجرة جنوب العاصمة الخرطوم، بحيث تتضارب الأنباء حول من المسيطر على هذا الموقع المهم.

بدوره، رد الجيش السوداني على قوات الدعم السريع بمقطع مصور لضباطه من داخل غرفة التحكم بسلاح المدرعات.

جاء الرد بعدما أفادت قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، بأنها سيطرت على مواقع في محيط هذا الموقع المهم، لتنشر لاحقا مقاطع مصورة زعمت أنها من داخل المعسكر.

وقال عيسى القوني، عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع إنهم “سيطروا على الجزء الأكبر من سلاح المدرعات التابع للجيش”.

في المقابل، أكد مصدر عسكري للعربية أن قوات الدعم السريع دخلت بالفعل المعسكر من الشرق لكن تم طردها. وشدد على أن الوضع بات تحت السيطرة.

وكانت تلك القوات التي يقودها حميدتي شنت هجوما جديدا فجر اليوم الثلاثاء 22\8\2023 ، فيما استخدم الجيش مدفعية بعيدة المدى من مناطق عدة لضرب القوات المهاجمة وكذلك الطيران.\