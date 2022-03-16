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فيديو.. الدخان يتصاعد من كييف بعد قصف روسي صباحي

16 - مارس - 2022
القوات الروسية

القوات الروسية

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دخلت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث، فيما يبدو أن التصعيد سيد الموقف، حيث تحدث الاعلام الاوكراني أمس عن استعداد الجيش الروسي لشن هجوم على مدينة أوديسا، في حين استفاقت العاصمة كييف على مشاهد الدخان والنيران جرّاء قصف روسي صباحي على المدينة.

وأفادت قناة العربية، نقلا عن إعلامي أوكراني،بأن كييف تعرّضت لقصف صاروخي في الساعات الأولى من الصباح، مشيراً إلى أن الطرقات في كييف أصبحت أشبه بثكنة عسكرية. كما أظهرت الصور القادمة من العاصمة الأوكرانية كييف تصاعد دخان كثيف من مناطق بقلب العاصمة.

في سياق متصل، كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الروسية على مسافة 15 إلى 20 كلم عن وسط العاصمة كييف لجهة الشمال الغربي، ذاكرًا أن روسيا أطلقت حتى الآن 950 صاروخا على أوكرانيا، وأن القافلة الروسية قرب كييف ما زالت عالقة، ولا تتقدم رغم تعرض العاصمة الأوكرانية لمزيد من القصف.

المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية قال أيضا إن الولايات المتحدة أوصلت مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدة شاحنات وهي تغادر مدينة ديبريسين بالمجر وتصل إلى نقطة عبور الحدود الأوكرانية لسيريت برومانيا، حاملة المساعدات إلى داخل أوكرانيا.

بدورها، نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية فيديو قالت إنه لعمليات قصف طالت أهدافا روسية دون تحديد موقعها.

وفي المقابل، قالت روسيا إن قواتها سيطرت بالكامل على جنوب منطقة خيرسون.

وفي إحصائية جديدة، بلغ عدد القتلى المدنيين المؤكدين في أوكرانيا 691 قتيلاً و1143 جريحا، بحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفاً أن الأرقام الحقيقية ربما تتجاوز هذه الأرقام بكثير.

وكانت كييف فرضت حظرا للتجوال لمدة 35 ساعة، عقب قصف كثيف أسفر عن مقتل 5 أشخاص، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 19 شخصا في غارة على برج تلفزيون في ريفن.

    المصدر :
  • العربية

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