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فيديو.. السلطة الفلسطينية تطلق النار تجاه مقاومين من كتيبة طولكرم في سرايا القدس

منذ 3 ساعات
عناصر تابعة للسطلة الفلسطينية

عناصر تابعة للسطلة الفلسطينية

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أطلقت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قنابل الغاز بكثافة في طولكرم، بعد إطلاقها النار تجاه مقاومين للاحتلال الإسرائيلي، من كتيبة طولكرم في سرايا القدس، مساء اليوم السبت 30 آذار/مارس الجاري، مما أدى لإصابة شاب فلسطيني.

ودارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية في طولكرم، بعد إطلاق النار تجاه مطاردين للاحتلال الإسرائيلي.

تبع الاشتباكات قيام مسلحين بإطلاق النار تجاه مقر المقاطعة في طولكرم.

يذكر أن عناصر تابعة للسلطة الفلسطينية النار تجاه مسيرة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي كتيبة جنين في سجون السلطة، مساء يوم الأربعاء 20 آذار /مارس الجاري.

وقبل إدخال الشهداء الثلاثة، الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمخيم جنين، خرجت مطالبات بعدم دفنهم إلا بعد إفراج السلطة الفلسطينية عن معتقلي كتيبة جنين.

وبعد تسجيل هذا الموقف، انطلقت مسيرة نحو مقر المقاطعة في جنين؛ للمطالبة بالإفراج عن معتقلي كتيبة جنين في سجون السلطة. بحسب شبكة قدس الإخبارية.

وأطلق عناصر السطلة الفلسطينية قنابل الغاز لقمع المسيرة ومنعها من التجمع أمام المقاطعة، ثم رد مسلحون بإطلاق نار ووقع اشتباك مسلح.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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