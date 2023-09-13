الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. السيول تضرب مركزا لإنتاج "النيكل" في إندونيسيا

منذ 26 ثانية
فيضانات تضرب مركزا لإنتاج النيكل في إندونيسيا

فيضانات تضرب مركزا لإنتاج النيكل في إندونيسيا

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول بحث وإنقاذ (الأربعاء 13-9-2023) إن أمطارا غزيرة في شمال أرخبيل الملوك بإندونيسيا تسببت في سيول ضربت منطقة رئيسية لصناعة النيكل في خليج ويدا بالأرخبيل.

وقال إيتشسان إم نور المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ المحلية إن أمطارا غزيرة هطلت على المنطقة منذ أمس الثلاثاء وبدأ تدفق المياه اعتبارا من صباح الأربعاء.

وأضاف “بناء على أحدث التقارير، ما زالت هناك مياه تتدفق لكن منسوبها يتراجع”، مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا.

ومجمع خليج ويدا الصناعي أحد أكبر مراكز معالجة النيكل في البلاد.

وتمتلك إندونيسيا أكبر احتياطيات من النيكل في العالم وتسعى لتعزيز استفادتها من المعدن لجذب استثمارات كبيرة في مجال الصناعات التحويلية مثل تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وأظهرت لقطات بثتها قناة مترو تي.في الإخبارية المحلية للمنطقة مياها موحلة تتدفق بسرعة وهي تجرف آلة حفر وعددا قليلا من السيارات.

ولم يرد مجمع خليج ويدا الصناعي بعد على رسالة بالبريد إلكتروني من رويترز طلبت التعليق على تأثير السيول على عملياته.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
اليابان.. رئيس الوزراء يكشف النقاب عن حكومة جديدة تضم خمس وزيرات
قارب للمهاجرين في وسط البحر
غرق رضيع خلال عملية إنقاذ مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
اجتجاجات في السويداء السورية
إطلاق الرصاص على احتجاجات مناهضة للحكومة في السويداء

الأكثر قراءة

من وادي خالد - أرشيفية
انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان