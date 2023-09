فيديو.. السيول تضرب مركزا لإنتاج "النيكل" في إندونيسيا

قال مسؤول بحث وإنقاذ (الأربعاء 13-9-2023) إن أمطارا غزيرة في شمال أرخبيل الملوك بإندونيسيا تسببت في سيول ضربت منطقة رئيسية لصناعة النيكل في خليج ويدا بالأرخبيل.

وقال إيتشسان إم نور المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ المحلية إن أمطارا غزيرة هطلت على المنطقة منذ أمس الثلاثاء وبدأ تدفق المياه اعتبارا من صباح الأربعاء.

وأضاف “بناء على أحدث التقارير، ما زالت هناك مياه تتدفق لكن منسوبها يتراجع”، مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا.

ومجمع خليج ويدا الصناعي أحد أكبر مراكز معالجة النيكل في البلاد.

وتمتلك إندونيسيا أكبر احتياطيات من النيكل في العالم وتسعى لتعزيز استفادتها من المعدن لجذب استثمارات كبيرة في مجال الصناعات التحويلية مثل تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وأظهرت لقطات بثتها قناة مترو تي.في الإخبارية المحلية للمنطقة مياها موحلة تتدفق بسرعة وهي تجرف آلة حفر وعددا قليلا من السيارات.

ولم يرد مجمع خليج ويدا الصناعي بعد على رسالة بالبريد إلكتروني من رويترز طلبت التعليق على تأثير السيول على عملياته.

Heavy rains in #Indonesia's North #Maluku have caused flash floods that hit a major nickel industry area in the province's Weda Bay, a search and rescue official said on Wednesday – Reuters 🌊

