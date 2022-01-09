الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. الشرطة الأمريكية تجبر معتقلاً على إشعال النار برأسه

9 - يناير - 2022
عناصر من الشرطة الأمريكية- أرشيفية

عناصر من الشرطة الأمريكية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

كشفت تسجيلات مصورة لثلاثة رجال من قوات الشرطة الأمريكية وهم يحتجزون شابا، ويصعقونه بمسدس صعق لإشعال النيران في رأسه.

ووقع الحادث في نهاية أكتوبر من العام الماضي، عندما احتجزت الشرطة جيسون جونز البالغ من العمر 29 عاما، ليدخل على أثر الحادث في غيبوبة ويفارق الحياة بعد ذلك.

وسكب المحتجز مواد مطهرة على رأسه وجسمه خلال احتجازه في مركز شرطة كاتسكيل في شمال ولاية نيويورك، ليخرج الشرطي المسدس ويطلق طلقة صاعقة أشعلت النيران في رأسه على الفور.

ويظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يتدحرج على الأرض بعدما اشتعال النار في رأسه بغية إخمادها، وسط هروب عناصر الشرطة من دون حتى مساعدته.

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    خارطة أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تطالب سكان إنيرهودار المحتلة بالإبلاغ عن أماكن وجود القوات الروسية
    الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مرحلة جديدة.. القوات الأوكرانية تتحرك لاستعادة خيرسون
    وزير الحارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بلينكن معلقاً على هجوم أوديسا.. روسيا تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة الغذاء في العالم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية
    فريق صوت بيروت إنترناشونال
    فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب