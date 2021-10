فيديو.. الشرطة الأمريكية تحرر رهينة وتقتل خاطفها

تمكنت الشرطة الأمريكية، من تحرير امرأة وقتلت رجلا احتجزها رهينة في حادث وقع في شقة بمبنى سكني شاهق في وسط مدينة لوس أنجلوس غربي البلاد مساء أمس الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره من نافذة للمبنى المقابل، رجلا وهو يحتجز امرأة رهينة ويهددها بالسلاح، قبل أن يقدم فريق التدخل السريع على اقتحام باب الشقة وإطلاق النار.

وذكرت شرطة لوس أنجلوس أن المشتبه به قتل بالرصاص في مكان الحادث، فيما نقلت المرأة الى المستشفى وقالت الشرطة إنها بخير جسديا.

وأشارت إدارة شرطة لوس أنجلوس إلى أن الرجل ارتكب في وقت سابق من نفس اليوم سلسلة جرائم عنيفة، بما في ذلك إطلاق النار على عائلة، قبل قيامه باحتجاز الرهينة.

