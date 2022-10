فيديو.. الشرطة الإيرانية تعتدي على امرأة حامل بوحشية

مع دخول الاحتجاجات الغاضبة على مقتل الشابة مهسا أميني في إيران أسبوعها الرابع، أظهر مقطع فيديو نشره حساب “تصوير 1500″، الناشط على “تويتر”، والذي يحظى بمتابعة واسعة، رجلا يصيح “لا تضربوا زوجتي، إنها حُبلى” بينما كان يحاول حمايتها من نحو عشرة أفراد من شرطة مكافحة الشغب الذين انهالوا على الزوجين ضربا في مدينة رفسنجان.

October 8 in Rafsanjan, more than ten armed agents beat one couple and then arrest them. The man in the video repeatedly says don’t hit my wife, she is pregnant.#Mahsa_Amini pic.twitter.com/JQiwSvhqWx

