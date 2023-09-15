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فيديو.. الفيضانات الجارفة تنكأ جراح المغرب بعد أيام من الزلزال

منذ 47 دقيقة
سيول تجتاح المغرب

سيول تجتاح المغرب

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بعد الزلزال المدمّر الذي لا تزال آثاره الدمويّة تُلاحق أسر المغرب منذ فجر السبت الماضي، استفاقت البلاد اليوم على مشهديّة الفياضانات والسيول الجارفة.

فقد شهدت مدينة ميدلت جنوب شرقي المغرب، اليوم الجمعة، سيولاً هائلة، مع استمرار هطول الأمطار في شرق البلاد منذ 12 ساعة، وفق ما أفادت “العربية”.

فيما أظهرت مشاهد انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، حجم تلك الفيضانات التي جرفت بدربها السيارات واقتلعت الأشجار أيضًا.

يأتي ذلك، فيما لا تزال فرق الإنقاذ في إقليم الحوز بؤرة الزلزال، تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى القرى النائية لوعورة الطرقات، وتقطع بعضها من جراء انهيارات الصخور.

بينما تسابق السلطات المغربية الزمن لإغاثة منكوبي الزلزال، وسد حاجات مئات الآلاف من المتضررين، بخاصة في المناطق النائية، الذين يبيتون في العراء أو ضمن الخيم التي نصبت.

يذكر أن هذا الزلزال هو الأعنف الذي يضرب المغرب منذ عام 2004 عندما سقط ما يقرب من 630 قتيلًا في مدينة الحسيمة شمال البلاد، وقد حصد نحو 3 آلاف قتيل.

فيما أكد بعض خبراء الزلازل إمكانية استمرار الهزات الارتدادية لأسابيع أو أشهر، لكن قوة هذه الهزات لا يمكن أن تفوق درجة الهزة الأصلية.

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