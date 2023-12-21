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فيديو.. القسام تكشف ما حلّ بثلاث رهائن إسرائيليين بسبب القصف على غزة

منذ 17 دقيقة
الأسرى الإسرائيليين الثلاثة (ايليا توليدانو - نك بيزر - رون شيرمان)

الأسرى الإسرائيليين الثلاثة (ايليا توليدانو - نك بيزر - رون شيرمان)

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نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو يكشف مصير ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وكشفت الكتائب في الإصدار الذي حمل عنوان “رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم.. لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم”، أن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة (ايليا توليدانو – نك بيزر – رون شيرمان) قد قتلوا بقصف الجيش الإسرائيلي من دون تحديد توقيت الوفاة.

من جهته، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مجاهدي الكتائب ولليوم  أن في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة.

وأشار أبو عبيدة إلى أن العدوان يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة.

كما أعلن أن عدد الآليات التي استهدفتها قوات الكتائب بلغ منذ بدء العدوان البري 720 آلية، كما تم تنفيذ أكثر من 15 عملية قنص ناجحة، خلال الأسبوع الأخير.

وأضاف أبو عبيدة إن “استهدافاتنا للعدو توزعت بين كافة محاور التوغل الصهيوني، وما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز”.

كما أكد أبو عبيدة على أنه إذا أراد العدو أسراه أحياء فليس له خيار سوى “وقف العدوان”.

 

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