فيديو .. اللحظات الأولى لكارثة قطار القلوبية في مصر

لقي ما لايقل عن 8 أشخاص مصرعهم وجرح 100 شخص حتى الآن، إثر خروج أحد القطارات عن القضبان، في منطقة قريبة من محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، في مصر.

وفي بيان لمحافظ القليوبية لفت الى ان 8 عربات خرجت عن القضبان وجاري حصر الإصابات التي بلغت حتى الآن 109 مصابين. وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه متوجه إلى مكان حادث قطار طوخ الذي انقلبت عدد من عرباته، بقرية كفر الحصة بمدينة القليوبية والذي حمل رقم 494 مميز – مكيف القادم من مدينة المنصورة في طريقه إلى القاهرة.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انقلاب عربتين من القطار رقم 949 خط «القاهرة – المنصورة»، والذي وقع في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية. وأوضح رسلان، فى تصريحات صحفية ، أنه تم خروج إحدى عربات قطار رقم 949 خط «القاهرة – المنصورة» عن مسارها على القضبان، والمكون من عربات مميزة وأخرى مكيفة، وذلك أثناء مروره من خلال نطاق محطة بنها، منوها إلى أنه جاري حصر بيانات الحادث والمتابعة، وإرسال أوناش لرفع العربات.