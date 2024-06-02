الأحد 25 ذو القعدة 1445 ﻫ - 2 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. المالديف تتضامن مع غزة والخارجية الإسرائيلية توصي بعدم السفر

منذ 10 دقائق
لافتة من إحدى جزر مالديف تمنع دخول كل من يحمل الجواز الإسرائيلي تضامنا مع غزة (مواقع التواصل الاجتماعي)

لافتة من إحدى جزر مالديف تمنع دخول كل من يحمل الجواز الإسرائيلي تضامنا مع غزة (مواقع التواصل الاجتماعي)

A A A
طباعة المقال

أوصت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين اليوم الأحد بعدم السفر إلى جزر المالديف بعد أن منعت حكومتها دخول من يحمل جوازات سفر إسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية إن التوصية تشمل الإسرائيليين ذوي الجنسية المزدوجة.

وأضافت في بيان “بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين الموجودين بالفعل في البلاد، يوصى بالتفكير في المغادرة، لأنهم إذا وجدوا أنفسهم في محنة لأي سبب من الأسباب، فسيكون من الصعب علينا تقديم المساعدة”.

ونشر صانع محتوى سياحي فيديو على منصة “تيك توك” كان موجودا بإحدى جزر مالديف، تظهر في الفيديو لافتات وضعت على شواطئ تلك الجزيرة، كتب عليها عبارات تمنع دخول كل من يحمل جواز سفر إسرائيليا إلى أراضيها تضامنا مع أهالي قطاع غزة، الذين يواجهون عدوانا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال صانع المحتوى إنه حجب رمز الاستجابة السريعة (كيو آر) الموجود على اللافتة لأنه يحتوي على فيديوهات تظهر الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق أهل قطاع غزة وأطفالهم، وهذا لأن خاصية المنصة تمع مثل تلك الفيديوهات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير
غزة تحت النار
هل تشكل تهديدات بن غفير وسموتريتش لنتنياهو خطراً على استقرار الحكومة؟
اليهود الحريديم المتطرفون يحتجون على خطط التجنيد التي ناقشتها المحكمة العليا الإسرائيلية - رويترز
بسبب التجنيد.. هل تواجه إسرائيل "هجرة جماعية" للأطباء؟
اليهود الحريديم المتطرفون يحتجون على خطط التجنيد التي ناقشتها المحكمة العليا الإسرائيلية - رويترز
صور.. الشرطة الإسرائيلية تفرق مظاهرة للحريديم وتعتقل 4 أشخاص في تل أبيب

الأكثر قراءة

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
أرقام لم يشهدها لبنان من قبل.. التحويلات المالية تتجاوز الـ 20 مليار دولار
الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح
تعرف على ولي عهد الكويت الجديد
وزير الإتصالات جوني القرم
وزير الاتصالات يكشف عدد المشتركين السوريين بخدمات "تاتش وألفا"