فيديو.. المالديف تتضامن مع غزة والخارجية الإسرائيلية توصي بعدم السفر

لافتة من إحدى جزر مالديف تمنع دخول كل من يحمل الجواز الإسرائيلي تضامنا مع غزة (مواقع التواصل الاجتماعي)

أوصت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين اليوم الأحد بعدم السفر إلى جزر المالديف بعد أن منعت حكومتها دخول من يحمل جوازات سفر إسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية إن التوصية تشمل الإسرائيليين ذوي الجنسية المزدوجة.

وأضافت في بيان “بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين الموجودين بالفعل في البلاد، يوصى بالتفكير في المغادرة، لأنهم إذا وجدوا أنفسهم في محنة لأي سبب من الأسباب، فسيكون من الصعب علينا تقديم المساعدة”.

ونشر صانع محتوى سياحي فيديو على منصة “تيك توك” كان موجودا بإحدى جزر مالديف، تظهر في الفيديو لافتات وضعت على شواطئ تلك الجزيرة، كتب عليها عبارات تمنع دخول كل من يحمل جواز سفر إسرائيليا إلى أراضيها تضامنا مع أهالي قطاع غزة، الذين يواجهون عدوانا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال صانع المحتوى إنه حجب رمز الاستجابة السريعة (كيو آر) الموجود على اللافتة لأنه يحتوي على فيديوهات تظهر الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق أهل قطاع غزة وأطفالهم، وهذا لأن خاصية المنصة تمع مثل تلك الفيديوهات.