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فيديو.. امرأة توقف ماكرون وتطالبه بوقف الحرب في غزة

منذ 4 دقائق
امرأة توقف ماكرون بشأن وقف النار في غزة

امرأة توقف ماكرون بشأن وقف النار في غزة

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أوقفت امرأة، الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته لمدينة مارسيليا، وطالبته والدموع تنهمر من عينيها، بإيقاف قتل الأطفال في قطاع غزة.

وأظهر مقطع “فيديو” متداول السيدة وهي تتحدث مع ماكرون وجهًا لوجه، قائلة “يجب أن نفعل شيئًا من أجل الفلسطينيين، أستحلفك بالله، لا تترك هؤلاء الأطفال يموتون، منذ 7 أشهر لم أتوقف عن البكاء، لا أستطيع النوم، هذا مريع، فقدوا أسرهم وفقدوا أطفالهم، أوقفوا هذه المذبحة”.

ليجيبها الرئيس الفرنسي بأن باريس تحاول فعل ما في وسعها “لكننا لسنا موجودين في المكان نفسه” لتقول له السيدة “على الأقل لديكم القدرة لقول لا”.

وأكمل ماكرون بأن فرنسا تحاول إيصال أكبر كم من المساعدات لغزة، وهو ما رأت السيدة بأنه غير ذي جدوى، قائلة “نعم أنتم تعالجونهم لكنهم من بعد ذلك سيقصفونهم (إسرائيل) وسيعيدون القصف، ويعملون من أجل أن يستمر القصف، يجب أن يتوقف ذلك، هذا مؤلم جدًا”.

وتساءلت السيدة وهي تبكي بحرقة “أنا جدة ولدي أحفادي، عندما أشاهد ما يحث أقول هذا غير ممكن، هل هناك كائن بشري يمكن أن يفعل شيئًا مثل هذا؟”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى اليوم الخميس 31 ألفًا و988 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و74 ألفًا و188 مصابًا، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

    المصدر :
  • رويترز

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